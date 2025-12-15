Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés

Le bilan des pluies diluviennes et orageuses qui se sont abattues sur la province de Safi ce dimanche, provoquant des crues exceptionnelles en seulement une heure, est passé à 21 décès, ont indiqué les autorités locales.

Dans un premier bilan provisoire, les autorités avaient annoncé 7 décès, causés par la violence des torrents qui ont tout emporté sur leur passage, s’infiltrant dans plusieurs habitations et commerces. Vingt autres personnes avaient également été secourues et admises à l’hôpital Mohammed V de Safi.

Sur le terrain, la mobilisation reste totale. Secouristes, autorités locales et services de sécurité poursuivent sans relâche les opérations de recherche et de ratissage, dans l’espoir de retrouver d’éventuels disparus. Parallèlement, des mesures ont été engagées pour sécuriser les zones sinistrées et apporter soutien et accompagnement aux populations touchées par cette situation exceptionnelle.

فيضانات #آسفي : تتواصل عمليات البحث عن مفقودين محتملين، وكذا التدخلات الميدانية لتأمين المناطق المتضررة pic.twitter.com/CQBA8wwktt — 2M.ma (@2MInteractive) December 14, 2025

Les dégâts matériels sont considérables. Dans la médina, environ 70 maisons et commerces, principalement dans la rue Bir Anzaran et sur la place Abu Dahab, ont été envahis par les eaux. Une dizaine de véhicules ont été emportés par les torrents, tandis que le tronçon routier reliant Safi au centre de la commune d’Ahrara, sur la route provinciale 2300, a été fortement endommagé.

Dans ce contexte de vigilance maximale, la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale à Safi a décidé de suspendre les cours ce lundi 15 décembre 2025. Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, en raison de la dégradation des conditions météorologiques.

La Direction générale de la météorologie (DGM) avait, de son côté, émis un bulletin d’alerte de niveau orange, annonçant de fortes pluies comprises entre 20 et 40 millimètres, prévues dimanche entre 17h30 et 23h00 dans plusieurs provinces, dont Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Rehamna, Figuig, Errachidia, Berkane et Nador.

آسفي.. تساقطات مطرية غزيرة خلفت فيضانات وسيول جارفة أغرقت بعض أحياء المدينة مخلفة خسائر كبيرة. pic.twitter.com/Jc0uenRVMy — 2M.ma (@2MInteractive) December 14, 2025