En images, après des pluies diluviennes et des crues à Moulay Brahim, les habitants comptent les dégâts

Des crues ont provoqué des dégâts matériels hier mardi 18 juillet 2023, sur la route reliant Moulay Brahim et Tahannaout. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images ont mis en grand émoi les internautes.

Rencontré sur place, Moulay Hassan Ait Boujaoui, un habitant de cette localité, a tenu à tempérer les propos: «les faits ont été exagérés sur les réseaux sociaux. Il n’y a eu aucune perte humaine, juste des dégâts matériels, des voitures emportées par les crues...».

De son côté, Mustapha Ait El Hassan, un autre habitant de cette localité de Moulay Brahim, qui rappelons-le est construite sur un éperon rocheux surplombant la vallée de la Ghighaya et dont le lit se situe 200 mètres en contrebas, souligne que les habitants ont été surpris par les fortes pluies qui se sont abattus dans la jour,ée de mardi.

«C’était soudain, explique-t-il. On a entendu un orage qui a été suivi d’un peu de pluie et en l’espace de même pas 20 minutes, il y a eu des crues qui ont emporté plusieurs véhicules. Un habitant a perdu sa maison. Une catastrophe».

Hassan Ben Tayeb, un autre riverain, confirme que ces crues ont eu lieu à l’improviste. Rien dans le climat ne présageait de telles pluies diluviennes. «Il y avait juste un peu de vent, et de la brume. Soudain, il a commencé à pleuvoir fort et il y a eu des inondations. J’ai perdu ma voiture et mon triporteur qui étaient stationnés devant ma maison. Ils ont été emportés dans les crues» déclare t-il pour Le360, d’un air à la fois triste et résigné.

D’où, si l’on ose dire, l’utilité de faire attention aux alertes de la météorologie nationale (DGM) qui avait mis en garde, mardi justement, contre des averses orageuses.