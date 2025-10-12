Nador paralysée par des pluies diluviennes: la route d’Arekmane submergée

Une partie des dégâts provoqués par les pluies diluviennes survenues à Nador et sa région. (M.Chellay/Le360)

Les fortes précipitations enregistrées ce weekend ont lourdement perturbé la circulation dans la province de Nador. Avec 66 millimètres de pluie en seulement quelques heures, la ville et sa région ont enregistré le cumul le plus élevé du pays.

L’épisode pluvieux, particulièrement intense samedi entre minuit et trois heures du matin, a provoqué une montée rapide des eaux dans plusieurs zones basses du territoire, notamment au niveau de la route nationale n°16 reliant Nador à Arekmane, dans la commune de Bouaârk. Cette situation a entraîné l’inondation du passage provisoire aménagé pour remplacer le pont de l’oued Selouane, actuellement en travaux d’élargissement.

«Les fortes pluies ont provoqué une crue exceptionnelle de l’oued Selouane, ce qui a submergé le passage temporaire et rendu la circulation difficile sur la RN16», explique Adel Tajrini, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Nador.

Réactivité des services techniques

Dès les premières heures de la matinée, les équipes de la direction provinciale, en coordination avec les autorités locales, sont intervenues pour sécuriser le tronçon affecté et mettre en place une signalisation adaptée. Afin d’assurer la continuité du trafic, un itinéraire alternatif a été proposé aux automobilistes. Le nouveau parcours prévoit de quitter Nador par la route nationale n°19 en direction de Selouane, puis d’emprunter la route nationale n°2 vers Oulad Mansour avant de rejoindre la route provinciale 6211 qui permet de retrouver la route nationale n°16 menant à Arekmane.

Aucune victime n’a été déplorée, a précisé le responsable, ajoutant que la circulation devrait être rétablie dès que le niveau des eaux de l’oued aura baissé.

أمطار غزيرة تشل حركة السير بالناظور وتغمر طريق أركمان الناظور

Selon les relevés de la direction régionale de l’Équipement, les précipitations ont varié considérablement d’une province à l’autre. Nador a enregistré 66 millimètres de pluie, un record à l’échelle nationale. À Al Hoceïma, les pluies ont atteint 22 millimètres, tandis que Driouch a connu 4 millimètres et les provinces de Jerada et Bouarfa seulement 2 millimètres chacune. À Saïdia, les précipitations n’ont pas dépassé 1 millimètre, et les villes de Tétouan, Tanger, Oujda et Taourirt ont enregistré des cumuls inférieurs à ce seuil.

Dans plusieurs quartiers de Nador, les habitants ont revécu les scènes d’inondations qui marquent régulièrement les débuts de l’automne. Des rues transformées en torrents, des arbres déracinés et des déchets charriés par les eaux ont donné à la ville l’image d’un territoire vulnérable face aux aléas climatiques. Cette nouvelle alerte rappelle la fragilité des infrastructures urbaines et la nécessité de renforcer les dispositifs de drainage et d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.