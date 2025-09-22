Economie

Marsa Maroc confie au chinois ZPMC la fourniture de 18 portiques pour ses terminaux de Casablanca et Nador

Une vue du port Nador West Med.

Dans le cadre d’une tournée stratégique au Maroc, You Ruikai, PDG du géant chinois ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), l’un des plus grands fabricants mondiaux d’équipements portuaires, a rencontré plusieurs partenaires de premier plan, dont Marsa Maroc.

Par La Rédaction
Le 22/09/2025 à 12h15

Au cours d’une visite stratégique au Maroc, You Ruikai, PDG de l’entreprise chinoise ZPMC, a rencontré plusieurs partenaires de premier plan, dont Marsa Maroc. ZPMC est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’équipements portuaires.

À cette occasion, You Ruikai s’est entretenu avec Tarik El Aroussi, directeur général de Marsa Maroc. Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration entre les deux entités et ont mis en lumière une volonté commune de renforcer leur partenariat afin de soutenir la vision stratégique de Marsa Maroc à l’horizon 2030, tout en contribuant activement au développement des infrastructures portuaires du Royaume, souligne Marsa Maroc dans un communiqué.

Lire aussi : Nador West Med: Marsa Maroc lance les infrastructures stratégiques du terminal Est

Dans ce contexte, poursuit la même source, Marsa Maroc a renouvelé sa confiance envers ZPMC en lui confiant la fourniture de 18 portiques à conteneurs de dernière génération, destinés à équiper ses terminaux des ports de Casablanca et de Nador West Med. La livraison de ces équipements est prévue pour le dernier trimestre de 2026, marquant ainsi une étape décisive dans le lancement des activités de Marsa Maroc sur le hub stratégique de Nador West Med.

#Nador#Casablanca#Marsa Maroc

Marsa Maroc: chiffre d’affaires en progression de 14% au premier semestre

Nador West Med: Marsa Maroc lance les infrastructures stratégiques du terminal Est

Nador West Med: Marsa Maroc autorisée à créer West Med Container Terminal

Nador West Med: le groupement Boluda Towage-Marsa Maroc assurera les activités de remorquage et d’assistance

