Nador West Med: Marsa Maroc lance les infrastructures stratégiques du terminal Est

Marsa Maroc vient de lancer la réalisation des infrastructures clés du terminal Est de Nador West Med, en ouvrant la compétition pour la construction des bâtiments administratifs et techniques, des ateliers de maintenance, des vestiaires ainsi que du poste électrique. Les offres doivent être soumises avant le 10 septembre 2025, confirmant la volonté du groupe d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de ce projet majeur, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 20 août.

L’appel d’offres s’inscrit dans le cadre de la concession obtenue en 2024 par Marsa Maroc, qui prévoit d’exploiter le terminal pendant vingt-cinq ans. Avec une capacité prévue de 3,4 millions d’EVP, la première phase du terminal doit entrer en service dès 2027. Pour renforcer ses moyens et sa crédibilité internationale, Marsa Maroc s’est associé à Terminal Investment Limited, filiale du groupe MSC, qui co-dirige désormais la société concessionnaire.

Ces infrastructures ne sont pas de simples bâtiments de soutien, lit-on. Elles forment la colonne vertébrale du terminal. Des ateliers de maintenance opérationnels, des bâtiments modernes et un poste électrique fiable assureront la fluidité des opérations et garantiront un niveau de service conforme aux standards internationaux. Dans un port conçu comme hub méditerranéen, la qualité de ces aménagements sera déterminante pour sa compétitivité.

Le projet Nador West Med dépasse la seule région de l’Oriental. Il s’inscrit dans une politique nationale visant à moderniser et équilibrer les infrastructures portuaires entre l’Atlantique et la Méditerranée, explique Les Inspirations Eco. Alors que Tanger Med a consolidé la façade ouest du pays, Nador est destiné à devenir le pivot de l’Est méditerranéen.

La construction de l’autoroute reliant Guercif à Nador, ainsi que l’aménagement des zones logistiques en arrière-pays, s’intègrent dans une vision de corridor moderne et compétitif. Marsa Maroc multiplie également les partenariats internationaux, comme avec Boluda Towage, pour garantir dès le démarrage des services portuaires conformes aux meilleures pratiques mondiales.

Chaque chantier lancé rapproche Nador West Med de son exploitation effective, concrétisant la vision Marsa 2030 qui ambitionne de positionner le Maroc comme acteur incontournable du commerce maritime mondial. Pour la région de l’Oriental, les retombées se traduiront par la création d’emplois, l’attraction d’investissements et une intégration renforcée dans les flux commerciaux internationaux.