Nador West Med: Marsa Maroc autorisée à créer West Med Container Terminal

La voie est désormais balisée juridiquement pour la création par Marsa Maroc d’une filiale dénommée West Med Container Terminal, qui obtiendra une concession pour le développement, l’équipement, l’exploitation et la maintenance du terminal à conteneurs Est du port de Nador West Med (NWM), plateforme de transbordement de conteneurs en Méditerranée occidentale.

Un décret daté de 16 mai 2025 autorisant cette opération a été publié au dernier bulletin officiel (n° 7407). Le feu vert gouvernemental s’est appuyé sur l’avis favorable de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics.

Le décret a rappelé que, le 28 février 2024, la Société d’exploitation des ports a soumis à NWM une proposition à cet effet et, le 20 juin de la même année, une convention de concession a été signée entre les deux acteurs, pour une durée de 25 ans, renouvelable pour quinze années supplémentaires.

Le conseil de surveillance du leader national de l’exploitation de terminaux portuaires, réuni le 25 juin 2024, a autorisé la signature des documents de cette concession. L’investissement initial pour la période 2025-2030 est estimé à environ 2,2 milliards de dirhams, est-il noté dans le décret.

Ce nouveau terminal, dont la mise en service est prévue en 2027, sera doté de 1.520 mètres linéaires de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins. Il offrira une pleine capacité de 3,4 millions d’équivalent vingt pieds (EVP), et sera équipé à terme de 15 portiques de quai (STS) et de 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération.