Nador West Med: après le terminal à conteneurs Est, Marsa Maroc remporte la concession du terminal Ouest

Le conseil d’administration de Marsa Maroc a autorisé la signature des documents de concession du terminal Ouest du port Nador West Med portant sur une durée de 25 ans, annonce l’opérateur portuaire dans un communiqué.

Le terminal Ouest disposera de 1.440 mètres linéaires de quai, fondés à une profondeur de 18 mètres, et sera réparti en 2 sections: une première section de 900 mètres dédiée à l’activité conteneur et une deuxième de 540 mètres pour le traitement des marchandises diverses. Ce nouveau terminal s’étendra sur une superficie de 60 hectares et sera équipé, à terme, de 8 portiques de quai (STS), de 24 portiques de parc (RTG) et de 4 grues mobiles de dernière génération.

Marsa Maroc mobilisera, avec ses partenaires, un investissement estimé à 280 millions d’euros pour la réalisation de la première phase de ce nouveau terminal dont la mise en service est prévue à partir de 2027.

«Forte de son expertise opérationnelle et de ses partenariats solides avec des compagnies maritimes de renommée mondiale, Marsa Maroc déploiera les ressources nécessaires pour assurer le succès commercial du Terminal Ouest», ajoute la même source.

Marsa Maroc dispose, désormais, dans son portefeuille de concessions de 3 terminaux de transbordement des conteneurs sur la façade méditerranéenne, renforçant ainsi son positionnement sur ce marché. Avec le terminal Ouest, la capacité de traitement du trafic conteneurisé de Marsa Maroc sera portée à 9 millions d’EVP, dont près de 7 millions d’EVP dédiés au transbordement des conteneurs.