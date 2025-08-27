Economie

Marsa Maroc: chiffre d’affaires en progression de 14% au premier semestre

Marsa Maroc a présenté des résultats semestriels marqués par une croissance à deux chiffres du volume d’affaires, boosté par une amélioration significative de l’ensemble des segments du trafic portuaire.

Le groupe Marsa Maroc se porte bien. Les résultats publiés ce mardi 27 août font état d’une augmentation de 8% du trafic manutentionné au 30 juin 2025, s’élevant à 33,6 millions de tonnes, portée par la hausse de l’ensemble des segments du trafic.

Le chiffre d’affaires consolidé affiche une croissance de 14,5% à 2,8 milliards de dirhams, grâce à la croissance de l’activité et la réalisation d’autres prestations logistiques.

Le premier semestre 2025 a été marqué par le renforcement de l’activité de la Business Unit Remorquage suite à la l’attribution au groupement «Boluda Towage France SAS - Marsa Maroc», en mars 2025, de l’autorisation d’exercice de l’activité de remorquage et d’assistance au port Nador West Med pour une durée de 20 ans.

En outre, l’opérateur portuaire annonce un plan d’investissement de 4 milliards de dirhams dans les ports de Casablanca et de Jorf Lasfar sur les cinq prochaines années, axé sur la modernisation et l’extension des infrastructures ainsi que sur le renforcement des parcs d’équipements de ces deux ports.

Dans le détail, le trafic des conteneurs a réalisé une croissance de 4% pour le trafic transbordement, atteignant 854.831 EVP au terme des six premiers mois de l’année 2025, et de 8% pour le segment domestique à 651 139 EVP.

Lire aussi : Nador West Med: Marsa Maroc lance les infrastructures stratégiques du terminal Est

Le trafic des vracs a enregistré une hausse portée conjointement par la croissance des vracs liquides (+8%) et celle des vracs solides et marchandises diverses (+5%).

Le trafic des véhicules neufs a quant à lui affiché une progression de 51% suite à la hausse des importations (+19%) et au traitement d’un nouveau trafic des voitures en transbordement (15.264 unités).

Le périmètre de consolidation du Groupe Marsa Maroc n’a pas connu de changement au cours du second trimestre 2025, est-il précisé.

Par ailleurs, au cours du premier semestre 2025, Marsa Maroc a engagé un investissement de 1,29 milliard de dirhams, principalement consacré à la réalisation des superstructures et à l’acquisition d’équipements destinés à l’activité conteneurs des deux nouveaux terminaux du port Nador West Med.

L’endettement net s’est élevé à –492 millions de dirhams à fin juin dernier, constitué de 1,63 milliards de dirhams de dettes de financement et de 2,12 milliards de dirhams de disponibilités.

