Intempéries à Nador: inondations, routes coupées…Le point sur les dégâts

Une vue des dégâts causés par les intempéries, le 11 octobre 2025 à Nador.

Selon les données recueillies auprès des autorités locales, La route nationale n°2 reliant Selouane à Al-Aroui a été temporairement fermée en raison d’importantes accumulations d’eau. Trois véhicules légers ont été submergés, mais leurs occupants ont pu s’échapper sans blessure.

À l’entrée d’Al-Aroui, le débordement de l’oued Haddouch a entraîné l’inondation partielle du quartier Assaâda et de huit véhicules. Sept personnes ont été secourues sans dommages.

Un léger écoulement d’eau a également été constaté sur le toit du hall d’embarquement de l’aéroport Nador–Al Aroui, sans impact sur le trafic aérien.

À Bouarg, la crue de l’oued Selouane a entraîné la coupure de la route nationale n°16 vers Arekmane et emporté une voie de déviation provisoire longeant un pont en reconstruction.

Sous la supervision du gouverneur, les autorités locales, soutenues par la Protection civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires, la direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau, la société régionale multiservices et les services communaux, sont intervenues dès les premières heures pour sécuriser les habitants, rouvrir les routes et évaluer les dégâts.

Dans un communiqué, la préfecture de Nador a assuré que la situation reste sous surveillance continue et que l’état de mobilisation et de vigilance se poursuit afin de garantir la sécurité des citoyens et la préservation de leurs biens.