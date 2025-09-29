Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med

Le projet de modernisation de la route nationale n°16, entre Arekmane et le port Nador West Med, touche à sa fin. Divisé en deux sections principales, il a permis de finaliser totalement le tronçon reliant Taouima au port, tandis que celui reliant Taouima à Arekmane (18,6 km) affiche un taux d’avancement de 95%. L’élargissement de la chaussée y est désormais achevé, et la mise en service complète est prévue pour avril 2026, après l’achèvement du pont situé au point kilométrique 412.

«Ce projet mise sur la facilitation de l’accès direct au port Nador West Med, tout en améliorant la sécurité routière et en soutenant la dynamique économique et touristique de la région», déclare Adil Tijrini, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Nador. «Il contribuera également à réduire le temps de trajet entre l’aéroport d’El Aroui et les deux principaux ports de Nador», ajoute-t-il.

De son côté, Ziyad Zenasni, chef du service des équipements de base à la même direction, met en avant l’expertise nationale mobilisée. «Toutes les études et les travaux, y compris le contrôle de qualité et le levé topographique, ont été réalisés par des compétences marocaines», souligne-t-il.

Chantier de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d'Arekmane au port Nador West Med. (M.Chellay/Le360)

Selon lui, le chantier a permis la construction d’une route à double voie rapide, élargie à 15 mètres au lieu de 7 mètres auparavant, ainsi que la réalisation de plus de 60 ouvrages de drainage, en plus de trois ouvrages d’art déjà opérationnels et un quatrième en cours, dont la durée d’exécution est fixée à huit mois.

Lire aussi : Un chantier à 300 millions de dirhams: voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant Driouch à Al Hoceïma

«Ce projet permettra d’intégrer la route nationale n°16 au réseau national des routes rapides et constituera un levier essentiel pour le développement intégré de la province de Nador et de toute la région de l’Oriental», conclut Zenasni.