Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale

Le week-end dernier, le Maroc a été balayé par une météo d’une rare violence, combinant pluies torrentielles, fortes chutes de neige et vents intenses. La ville de Safi, notamment, a été durement touchée. Les inondations qui s’y sont produites ont fait 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan.

Sollicitée par Le360, la Direction générale de la météorologie (DGM) explique que ces conditions météorologiques sont dues principalement à l’installation d’une dépression d’altitude isolée (cut-off) au-dessus du territoire national, accompagnée d’une masse d’air froid bien marquée dans les couches supérieures de l’atmosphère.

Intempéries à Safi : 37 morts et 14 blessés selon le bilan de 10h. Les secours sont en cours.

Cette situation atmosphérique a engendré une forte instabilité, tout en favorisant un afflux continu d’air humide dans les basses couches, en provenance de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Résultat: ce mécanisme a contribué à la formation de systèmes nuageux convectifs actifs, responsables de précipitations parfois importantes et de chutes de neige significatives sur les reliefs.

Cette situation météorologique, caractérisée par une forte variabilité, a favorisé le développement de cellules instables, à l’origine de pluies modérées à localement intenses, particulièrement observées à Safi le 14 décembre, où 19 mm de pluie ont été enregistrés en une heure entre 15h et 16h, pour un cumul avoisinant 35 mm en seulement six heures.

Sur les reliefs, les hauteurs de neige ont atteint 50 cm dans le Haut et le Moyen Atlas, avec des accumulations dépassant localement 80 cm sur les sommets du Moyen Atlas.

Cette instabilité s’est, par ailleurs, traduite par des cumuls de pluie contrastés à l’échelle nationale entre le dimanche 14 décembre à 6h et le lundi 15 décembre à 6h. Les plus fortes quantités ont été relevées à Tétouan (59 mm) et Safi (46 mm). Elles ont été suivies par Afourer, dans la province d’Azilal (37 mm), puis Tanger-Port (25 mm).

Des cumuls notables ont été enregistrés à Aïn Leuh, dans la province d’Ifrane (17 mm), Ouled Abbou, dans la province de Berrechid (16 mm) et Tanger (14 mm). Les stations de Taliouine, dans la province de Taroudant, et Berkane (13 mm), ainsi que Rabat El Kheir, province de Sefrou, et Azgour, dans la province d’Al Haouz (12 mm), ont également été concernées.

Les relevés ont atteint 11 mm à Bouarfa et 10 mm à Taous, dans la province d’Errachidia, et à Rich, dans la province de Midelt. Ils se sont établis à 9 mm à Mohammed El Ghazlane, dans la province de Zagora, à Sidi Bennour et à Zaïo, dans la province de Nador.

Des cumuls de 8 mm ont été observés à Aïn Chouair, dans la province de Figuig, Afella Ighir, dans la province de Tiznit, et à Saïdia. Casablanca a enregistré 7 mm, contre 6 mm à Jerada. El Jadida et Béni Mellal ont relevé 5 mm.

Les précipitations ont atteint 3 mm à Taznakht, dans la province de Ouarzazate, à la commune d’Ibn Yacoub, province de Tata, à Qeissar, dans la province de Settat, et à Imintanoute, dans la province de Chichaoua. Elles se sont limitées à 2 mm à Laâyoune Sidi Mellouk, dans la province de Taourirt, à Dakhla, dans la province d’Oued Eddahab, à Bouskoura, dans la province de Nouaceur, et à Ouled Ayad, dans la province de Fquih Ben Salah. Oujda et Targuist, dans la province d’Al Hoceïma, n’ont enregistré que 1 mm.

Quid des prochains jours?

Les conditions pluvieuses et perturbées devraient se maintenir jusqu’à mercredi prochain, avec des cumuls de pluie et de neige parfois conséquents attendus sur le centre et le nord du Maroc, annonce la DGM. Une baisse des températures est également prévue, accompagnée de vents modérés à parfois relativement forts dans plusieurs régions du nord et du centre.

À compter de lundi, des pluies et averses orageuses sont annoncées, devenant plus fréquentes et plus intenses durant la nuit, notamment sur les plaines nord et centrales, le Rif, le Saïs, les reliefs de l’Atlas et le littoral méditerranéen. Des précipitations sont également attendues sur le Souss, la région orientale et le nord-ouest des provinces sahariennes.

Parallèlement, une diminution notable des températures est prévue, avec un temps froid à relativement très froid sur les reliefs, le sud-est et les hauts plateaux. Ces conditions favoriseront des chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, accompagnées de vents modérés à parfois forts dans plusieurs régions, note la DGM.

Mardi, la perturbation atteindra son maximum d’intensité. Le temps sera fortement instable, marqué par des averses orageuses localement fortes et abondantes, touchant notamment les plaines atlantiques, le Rif, le Saïs, l’Atlas et ses versants occidentaux, le littoral méditerranéen ainsi que la région orientale.

Des chutes de neige parfois localement importantes sont également prévues sur les reliefs de l’Atlas et du Rif, accompagnées de vents soutenus à parfois forts, en particulier sur la façade méditerranéenne, les côtes nord et centrales, l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud. Les conditions resteront froides à relativement froides, avec un risque de gel dans les zones montagneuses, fait-on savoir.

Mercredi, l’influence de la dépression d’altitude se maintiendra tout en se décalant progressivement vers l’est, conservant un temps instable avec des pluies et averses orageuses locales sur les plaines atlantiques situées au nord d’El Jadida, l’Atlas et ses plaines ouest adjacentes, le littoral méditerranéen, le Rif et la région orientale.

Les chutes de neige se poursuivront localement sur l’Atlas et le Rif, tandis que le temps restera relativement froid à froid sur les reliefs, le sud-est et les hauts plateaux, avec des rafales de vent relativement fortes sur les plaines atlantiques nord, l’Atlas et les provinces du Sud.

Vigilance

À partir de jeudi, une amélioration progressive des conditions météorologiques est attendue. Toutefois, quelques précipitations éparses pourraient encore concerner l’est du littoral méditerranéen, le Moyen Atlas, le sud-est et la région orientale, avant l’instauration d’un temps plus stable en fin de période. Malgré cette amélioration, le temps demeurera froid sur les reliefs, le sud-est et les hauts plateaux, souligne la DGM.

«Il est recommandé de suivre avec attention les bulletins de prévisions et de vigilance météorologique, en particulier durant cette période marquée par une instabilité persistante. La prudence et l’adoption de mesures préventives sont vivement conseillées afin de réduire les risques liés aux fortes précipitations, aux vents violents et aux chutes de neige abondantes», préconise la DGM.