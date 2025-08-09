Société

Inondations dans la vallée de l’Ourika: plus de peur que de mal

La crue de l’oued Ourika a submergé terrasses et installations riveraines. (M.Marfouk/Le360)

Par Mouad Marfouk
Le 09/08/2025 à 15h29

VidéoDe fortes pluies et des orages se sont abattus récemment sur la vallée de l’Ourika, provoquant la crue de l’oued et des dégâts matériels. Bien qu’aucune perte humaine ne soit à déplorer, cet événement a ravivé le souvenir tragique de la catastrophe de 1995.

Ces derniers jours, de fortes pluies orageuses ont frappé plusieurs villes marocaines, causant une montée significative des eaux dans la vallée de l’Ourika.

Le360 s’est rendu dans la localité de Setti-Fatma afin d’évaluer l’ampleur des dégâts.

Selon plusieurs propriétaires de cafés installés près de l’oued, ce phénomène est récurrent dans la région. Il cause surtout des dégâts matériels, notamment sur les meubles et les équipements disposés au bord du cours d’eau.

Heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée. Les habitants expliquent que la région est équipée d’une sirène d’alerte qui se déclenche plusieurs heures avant la montée des eaux, permettant ainsi aux riverains de prendre les précautions nécessaires.

Un souvenir tragique: la crue meurtrière de 1995

Il est à noter que la vallée de l’Ourika est chaque année sujette à des précipitations orageuses entraînant des inondations d’intensité variable.

Toutefois, la plus grave catastrophe remonte au 17 août 1995, lorsque des eaux déchaînées ont submergé la région en plein été, faisant 289 victimes, dans l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire locale.

Par Mouad Marfouk
Le 09/08/2025 à 15h29
#Marrakech#Inondations#Crues#Pluies diluviennes

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des intempéries font des dégâts dans plusieurs régions au Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: des perturbations de la circulation attendues sur certains axes routiers

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger sous l’eau: inondations et crues paralysent plusieurs quartiers

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir sous les eaux: des infrastructures neuves déjà en ruine, la colère monte

Articles les plus lus

1
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
2
Les sept plaies du tourisme
3
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
4
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
5
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
6
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
7
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
8
Quand un aveugle attaque le Maroc…
Revues de presse

Voir plus