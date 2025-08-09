Inondations dans la vallée de l’Ourika: plus de peur que de mal

La crue de l’oued Ourika a submergé terrasses et installations riveraines. (M.Marfouk/Le360)

Ces derniers jours, de fortes pluies orageuses ont frappé plusieurs villes marocaines, causant une montée significative des eaux dans la vallée de l’Ourika.

Le360 s’est rendu dans la localité de Setti-Fatma afin d’évaluer l’ampleur des dégâts.

Selon plusieurs propriétaires de cafés installés près de l’oued, ce phénomène est récurrent dans la région. Il cause surtout des dégâts matériels, notamment sur les meubles et les équipements disposés au bord du cours d’eau.

Heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée. Les habitants expliquent que la région est équipée d’une sirène d’alerte qui se déclenche plusieurs heures avant la montée des eaux, permettant ainsi aux riverains de prendre les précautions nécessaires.

Un souvenir tragique: la crue meurtrière de 1995

Il est à noter que la vallée de l’Ourika est chaque année sujette à des précipitations orageuses entraînant des inondations d’intensité variable.

Toutefois, la plus grave catastrophe remonte au 17 août 1995, lorsque des eaux déchaînées ont submergé la région en plein été, faisant 289 victimes, dans l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire locale.