Pluies torrentielles à Safi: les cours suspendus durant trois jours

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP or licensors

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Safi a annoncé la suspension des cours dans tous les établissements scolaires de la province pour une durée de trois jours, en raison du mauvais temps.

Dans un communiqué, la Direction précise que cette mesure de précaution a été prise en concertation avec les autorités provinciales et concerne les journées de lundi, mardi et mercredi.

Lire aussi : Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon le dernier bilan

Cette suspension intervient en réaction aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie et vise à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, face aux risques engendrés par les conditions climatiques défavorables.

La Direction indique également avoir coordonné avec les chefs des établissements scolaires afin d’activer les cellules locales de veille, de renforcer la coordination avec l’ensemble des intervenants et autorités locales et de mettre en œuvre toutes les mesures préventives nécessaires, en assurant un suivi continu des bulletins d’alerte.

Par ailleurs, deux écoles primaires ont été touchées par des inondations, sans qu’aucune victime ne soit déplorée, à la suite des fortes précipitations exceptionnelles enregistrées dans la province hier dimanche 14 décembre.

⚠️ Intempéries à Safi : 37 morts et 14 blessés selon le bilan de 10h. Les secours sont en cours. On fait le point. pic.twitter.com/9iKgON3d89 — Le360 (@Le360fr) December 15, 2025