Société

Pluies torrentielles à Safi: les cours suspendus durant trois jours

De fortes pluies orageuses ont frappé la province de Safi, provoquant ainsi des crues exceptionnelles en un laps de temps très court.. AFP or licensors

Suite aux inondations qui ont frappé la province de Safi, les autorités locales ont annoncé la suspension des cours dans l’ensemble des établissements scolaires durant trois jours.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 09h51

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Safi a annoncé la suspension des cours dans tous les établissements scolaires de la province pour une durée de trois jours, en raison du mauvais temps.

Dans un communiqué, la Direction précise que cette mesure de précaution a été prise en concertation avec les autorités provinciales et concerne les journées de lundi, mardi et mercredi.

Lire aussi : Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon le dernier bilan

Cette suspension intervient en réaction aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie et vise à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, face aux risques engendrés par les conditions climatiques défavorables.

La Direction indique également avoir coordonné avec les chefs des établissements scolaires afin d’activer les cellules locales de veille, de renforcer la coordination avec l’ensemble des intervenants et autorités locales et de mettre en œuvre toutes les mesures préventives nécessaires, en assurant un suivi continu des bulletins d’alerte.

Par ailleurs, deux écoles primaires ont été touchées par des inondations, sans qu’aucune victime ne soit déplorée, à la suite des fortes précipitations exceptionnelles enregistrées dans la province hier dimanche 14 décembre.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 09h51
#Safi#Inondations#Autorités locales#Etablissements scolaires#Suspension des cours

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies torentielles à Safi: 37 morts et 14 blessés, selon un dernier bilan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Au moins sept morts et d’importants dégâts matériels suite à des crues exceptionnelles à Safi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Articles les plus lus

1
Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale
2
Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés
3
Le juridique
4
Dans ses mémoires, Juan Carlos d’Espagne fait plusieurs révélations sur son amitié royale avec Hassan II
5
Fès: l’effondrement de trop ou quand les failles du bâti coûtent des vies
6
La République fédérale de Kabylie proclame officiellement son indépendance
7
Qui est Ferhat Mehenni, le premier président de l’État de Kabylie?
8
Algérie: l’instabilité des services de renseignement devient structurelle
Revues de presse

Voir plus