Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Des chutes de neige (30-50 cm) sont prévues du samedi à 9h30 jusqu’à dimanche à 10h dans les province de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir, alors que les provinces d’Ifrane, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant, connaîtront des chutes de neige allant de 10 à 30 cm, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance «orange».

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (25-50 mm) sont attendues, du samedi à 9h30 jusqu’à dimanche midi, dans les provinces de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, tandis que Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen et Tétouan, devraient enregistrer des chutes de neige oscillant entre 30 et 50 mm, de samedi à 20h à dimanche à 10h, conclut la même source.