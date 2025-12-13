Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige à partir de 1.700 mètres ainsi que de fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/12/2025 à 11h06

Des chutes de neige (30-50 cm) sont prévues du samedi à 9h30 jusqu’à dimanche à 10h dans les province de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir, alors que les provinces d’Ifrane, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant, connaîtront des chutes de neige allant de 10 à 30 cm, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance «orange».

En outre, de fortes pluies parfois orageuses (25-50 mm) sont attendues, du samedi à 9h30 jusqu’à dimanche midi, dans les provinces de Figuig, Boulemane, Errachidia, Zagora, Tinghir, Tata et Midelt, tandis que Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Chefchaouen et Tétouan, devraient enregistrer des chutes de neige oscillant entre 30 et 50 mm, de samedi à 20h à dimanche à 10h, conclut la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/12/2025 à 11h06
#Météo#pluies#neige#provinces#Climat#orages#DGM

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Neige: perturbations et écoles fermées dans les provinces de Chefchaouen et Al Hoceima

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

De nouvelles pluies torrentielles menacent le Sri Lanka et l’Indonésie, où la faim guette

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les pluies redonnent vie aux pâturages de Figuig: les éleveurs optimistes pour une saison prometteuse

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache

Articles les plus lus

1
Le Maroc en accéléré
2
Rapprochement Holmarcom-BNP Paribas: vers une recomposition majeure du paysage bancaire marocain
3
Rabat met en service dix toilettes publiques «intelligentes»
4
Transport aérien: l’Algérie championne mondiale du blocage des fonds des compagnies étrangères
5
Une région en ébullition: le développement de Casablanca-Settat expliqué par Abdellatif Maâzouz
6
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
7
Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain
8
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
Revues de presse

Voir plus