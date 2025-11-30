Les pluies redonnent vie aux pâturages de Figuig: les éleveurs optimistes pour une saison prometteuse

À Figuig, les premières précipitations ont laissé des effets visibles sur les pâturages. (M.Chellay/Le360)

Selon Saleh Sarghini, directeur provincial de l’Agriculture à Figuig, ces pluies, même limitées géographiquement, ont eu «un impact positif clair sur les pâturages, qui ont retrouvé une partie de leur vitalité».Dans une déclaration pour Le360, il souligne que la qualité du tapis herbacé s’est nettement améliorée, entraînant un regain d’activité pastorale, un secteur vital pour l’économie locale.

L’amélioration des pâturages ne passe pas inaperçue auprès des professionnels de l’élevage. Ces dernières semaines, des troupeaux et des éleveurs provenant de régions voisines se dirigent vers Figuig pour profiter de la qualité retrouvée des espaces pastoraux.

Cette dynamique, précise la même source, s’explique aussi par les effets durables des bonnes précipitations de la saison précédente. Les pluies de l’an dernier ont laissé une empreinte positive sur le couvert végétal, démontrant la capacité des écosystèmes pastoraux de Figuig à se régénérer dès que des conditions météorologiques favorables sont réunies.

Au-delà de l’amélioration du pâturage, les précipitations récentes devraient également influencer le régime hydrique de la province. Le directeur provincial de l’agriculture anticipe une hausse du débit des oueds, essentiels pour l’alimentation des ressources de surface. Cette augmentation devrait, à son tour, bénéficier aux barrages locaux, dont la capacité dépend fortement des eaux provenant des cours d’eau.

Lire aussi : Province de Figuig: les précipitations record remplissent les barrages et ravivent les oasis

Parallèlement, les pluies devraient contribuer à mieux recharger les nappes phréatiques, offrant un soulagement aux agriculteurs et aux éleveurs qui s’appuient principalement sur les puits pour leurs activités.

تساقطات فكيك تُنعش المراعي.. والرحل ومربو المواشي يستبشرون بموسم رعوي واعد

Si les premières retombées des pluies sont encourageantes, les professionnels du secteur agricole demeurent dans l’attente de précipitations plus généralisées couvrant l’ensemble de la province. L’espoir est que les prochaines semaines apportent suffisamment de pluie pour consolider cette dynamique positive, soutenir le pâturage, renforcer les activités agricoles et redonner un nouvel élan à un territoire où l’élevage et l’agriculture représentent des piliers essentiels de l’économie locale.