Voici à combien se chiffre l’apport hydrique des dernières précipitations

Une manne céleste. C’est ainsi que l’on peut qualifier les dernières précipitations. Ces apports hydriques redonnent espoir aux agriculteurs qui voient enfin leurs terres retrouver un niveau d’humidité propice aux cultures après des épisodes successifs de sécheresse.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre le 22 février et le 15 mars, les relevés météorologiques indiquent des cumuls de pluie importants. Tanger a enregistré 349 mm, soit plus de la moitié de sa pluviométrie annuelle normale. À Chefchaouen, les précipitations ont atteint 341 mm, dont 318 mm en une seule semaine. Ifrane a reçu 275 mm, soit le double de la moyenne des précipitations du mois de mars, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Toutefois, cette manne hydrique est loin d’être uniformément répartie. Certaines zones du sud et du centre du pays restent déficitaires. Malgré une amélioration dans certains bassins, comme celui de Guir-Ziz-Ghris où un excédent a été observé depuis septembre, la gestion des ressources en eau demeure un enjeu central.

En plus des précipitations, les montagnes du grand Atlas et du Rif ont connu un enneigement notable, offrant un espoir pour la recharge des nappes phréatiques et l’alimentation des cours d’eau lors de la fonte. On apprend ainsi que plus de 14.000 km² ont été couverts de neige, avec des cumuls atteignant 60 cm à Jbel Azourki (Azilal), 40 cm à Itzer (Midelt) et 30 cm à Zaouiat Ahansal, 25 cm à Bouiblane (à 100 km environ de Taza) et 15 cm à Oukaimeden.

Sur le plan agricole, ces pluies ont apporté une nette amélioration. D’après la DGM, la moyenne nationale des précipitations s’est établie, du 1er septembre 2024 au 15 mars 2025, à 112 mm, affichant une hausse de 85,4% par rapport à l’année précédente, qui ne comptabilisait que 60,5 mm. Toutefois, cette pluviométrie demeure en deçà de la normale annuelle (137mm), accusant un déficit de 18,4%.