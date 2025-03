Province d’Oujda: regain d’activité dans l’arboriculture, porté par les récentes précipitations

À l’instar d’autres régions du Maroc, la province d’Oujda a grandement tiré profit des récentes précipitations sur le plan agricole. Leur effet s’est fait ressentir, entre autres, sur les exploitations d’arbres fruitiers, notamment les amandiers, spécialité des communes rurales de Sidi Bouhria et Tafoughalt.

«Louange à Dieu pour cette pluie bienfaisante qui nous a sauvés après des années de sécheresse. Elle annonce une nouvelle vie pour nos terres et nos arbres», s’est félicité, dans une déclaration pour Le360, Khalid Amara, président de la coopérative agricole Ankad, basée à Sidi Bouhria. «Notre commune est réputée pour la qualité de ses amandiers, et ces précipitations qui vont ranimer nos arbres nous redonnent l’espoir d’une bonne récolte», a-t-il ajouté.

«La culture de l’amandier dans la région a bénéficié d’un soutien important du ministère de l’Agriculture et de la direction régionale de l’agriculture d’Oujda», a poursuivi notre interlocuteur. Les projets de solidarité lancés par les deux départements, notamment la création de points d’eau, «ont joué un rôle crucial dans l’atténuation des effets de la sécheresse et la préservation des amandiers, des oliviers, des caroubiers et des cactus», détaille-t-il.

Réda Lahbil, agriculteur installé dans la région de Tafoughalt, a à son tour relevé l’importance des récentes pluies, mentionnant au passage le succès de l’expérience de semis direct, conduite avec l’appui de la direction régionale de l’agriculture et du conseil agricole. «La technique du semis direct offre l’avantage de préserver les sols et d’améliorer la production, et cela nous a encouragés à l’adopter», a-t-il indiqué.

Un impact certain sur les cultures

Dans le périmètre d’intervention de la direction régionale de l’agriculture d’Oujda, les précipitations totales enregistrées lors de la campagne agricole en cours se sont élevées à plus de 162 millimètres, en augmentation de 64% par rapport à la campagne précédente. «Ces pluies auront un impact très positif sur les cultures de printemps, en particulier celles des légumes en cours de plantation, comme les pommes de terre et les oignons», détaille Mohamed Lafdili, directeur régional de l’agriculture à Oujda.

Ce sera aussi le cas pour les arbres fruitiers. À commencer par les amandiers, dont la culture dans la région s’étend sur plus de 20.000 hectares, et qui sont actuellement en phase de floraison après leur hibernation, ou encore les oliviers, dont les plantations occupent quelque 15.000 hectares dans la province d’Oujda.

Ces précipitations vont également contribuer à renflouer la nappe phréatique, à irriguer les cultures pluviales et à améliorer la disponibilité du fourrage pour le bétail, souligne Mohamed Lafdili. En somme, de quoi raviver l’espoir des agriculteurs de rattraper le retard enregistré lors de la campagne agricole en cours.