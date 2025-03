Moulay Yaacoub: les dernières pluies redonnent le sourire aux agriculteurs

Les récentes précipitations ont revitalisé le secteur agricole et contribué à l’amélioration des conditions de production. Dans la province de Moulay Yaacoub, ces pluies, survenues après six ans de sécheresse, ont ravivé l’espoir des agriculteurs.

Dans le douar Sebaa Rwadi, relevant de la commune de Sidi Daoud, l’optimisme règne. Les agriculteurs espèrent un impact positif sur les cultures printanières, comme le blé, l’orge, les légumineuses et les légumes, compensant ainsi les pertes subies lors des précédentes saisons.

Dans des déclarations pour Le360, plusieurs agriculteurs ont exprimé leur soulagement, soulignant que les pluies contribueront à l’amélioration des pâturages, ce qui aura un effet positif sur la production agricole destinée à la consommation locale. En outre, elles favoriseront le développement du couvert végétal et assureront une meilleure disponibilité du fourrage pour le bétail, réduisant ainsi les coûts des aliments pour animaux et augmentant le rendement du secteur agricole.

Selon Abdellah Ziani, vice-président de la Chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès, la province a enregistré des précipitations atteignant environ 360 mm depuis le début de la saison. Cela permettra d’améliorer de manière significative la croissance des cultures légumières printanières, telles que le maïs et les pois chiches, en augmentant la biomasse et en réduisant temporairement les coûts d’irrigation au goutte-à-goutte. Cette situation allègera également la pression sur l’utilisation des eaux souterraines pour ces cultures irriguées. Par ailleurs, l’amélioration de la production des légumes et des cultures printanières pourrait avoir un effet positif sur leurs prix sur les marchés locaux.

Ces précipitations joueront également un rôle essentiel dans la croissance des oliviers, qui sortent actuellement de leur phase de dormance. La production d’olives pourrait être bien meilleure que la précédente, qui avait connu une baisse significative en raison du manque de pluies et de la succession des saisons de sécheresse.

Lire aussi : Benslimane: les agriculteurs soulagés après les récentes pluies salvatrices

Outre les cultures agricoles, les fortes averses ont également eu un impact positif sur le niveau de remplissage des barrages de la région Fès-Meknès. Elles ont également fait renaître plusieurs rivières et oueds totalement asséchés.

De plus, les crues associées à ces précipitations ont permis à plusieurs grands cours d’eau de retrouver un débit plus important, notamment l’oued Ouargha dans la province de Taounate, ainsi que les rivières Sebou et Inaouen, sans oublier de nombreux petits oueds et ruisseaux qui s’étaient taris ces dernières années. Ces cours d’eau jouent un rôle vital dans le soutien de l’économie rurale et constituent une source essentielle pour l’irrigation des champs et des exploitations agricoles.

Ces précipitations sont arrivées tardivement mais leur impact positif est déjà visible. Toutefois, le succès de la saison agricole reste tributaire de nouvelles précipitations dans les mois à venir pour renforcer la production.

أمطار مارس ترسم لوحة أمل بإقليم مولاي يعقوب وتعزز فرص نجاح الموسم الفلاحي