Benslimane: les agriculteurs soulagés après les récentes pluies salvatrices

Après des mois marqués par un déficit hydrique préoccupant, les agriculteurs de Benslimane voient la pluie de ce mois de mars comme une bénédiction. Selon eux, ces précipitations ont apporté un soulagement inespéré aux sols, favorisant la croissance des céréales telles que le blé et l’orge.

«Ces pluies sont tombées au bon moment, elles vont permettre aux cultures de se développer correctement», déclare Kessab Belahcen, un agriculteur de la région. «Nous avons eu peur d’une nouvelle année catastrophique, mais aujourd’hui, nous sommes optimistes», ajoute-t-il, soulagé.

Les légumineuses, notamment les lentilles, les fèves et les pois chiches, profitent également de cette amélioration des conditions climatiques. «On observe déjà une meilleure germination des graines, ce qui laisse présager une récolte satisfaisante», confirme Abdelkbir Doumi, un autre agriculteur. Cette dynamique positive ne se limite pas aux cultures saisonnières: les arbres fruitiers, dont les oliviers, les pêchers, abricotiers et les vignes devraient également bénéficier de ces pluies.

Les pluies du mois de mars ont ravivé l'espoir des agriculteurs dans la région de Benslimane. (S.Bouchrit/Le360). سعيد بوشريط

«L’herbe commence à repousser et cela signifie moins de dépenses pour nourrir le bétail», expliquent les éleveurs. «Si la pluie continue jusqu’en avril, nous pourrons amplement éviter une année difficile pour l’élevage», espèrent-ils. D’ailleurs ces pluies ont également contribué à la recharge des nappes phréatiques et des puits, un élément crucial pour la pérennité de l’agriculture locale.

Si l’optimisme est de mise, les agriculteurs restent prudents quant à l’évolution de la saison. Tous s’accordent à dire qu’une régularité des précipitations sera essentielle pour garantir une récolte abondante et assurer la stabilité économique des familles vivant de l’agriculture dans la région.