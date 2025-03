Khémisset: les pluies redonnent espoir aux agriculteurs

Les agriculteurs, interrogés par Le360 lors d’un reportage, ont exprimé leur joie face à ces précipitations qui ont revigoré la région après une période de sécheresse. Ils ont salué ces pluies, tout en soulignant que le problème du stress hydrique n’est pas complètement résolu. Le barrage Kansera, le premier ouvrage hydraulique du Maroc dans le centre du pays, affiche actuellement un taux de remplissage de 32% de sa capacité totale, estimée à 300 millions de m3, contre seulement 22% avant les pluies.

En route vers le barrage, situé au nord-est de Rabat, l’équipe de reportage a constaté un paysage verdoyant et des troupeaux broutant l’herbe. Des champs de blé semblent avoir résisté au manque d’eau. Un habitant a appelé le gouvernement à soutenir les petits agriculteurs dans le cadre du programme «Green Génération».

Le barrage Kansera, visité lors du reportage, est situé sur le fleuve Baht. Ce barrage historique se trouve dans la commune de Kansera, à environ 40 kilomètres au nord de Khémisset et à environ 30 kilomètres au sud de Sidi Slimane. Construit en 1935, c’est le troisième barrage le plus ancien du Maroc et le premier de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Son eau est utilisée pour l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation, la production d’énergie et la protection contre les inondations.

Le barrage, également connu sous le nom de Kansera, est situé dans une zone ouverte offrant des paysages naturels attrayants, ce qui en fait une destination touristique locale populaire pour les habitants de Sidi Slimane et Khémisset.