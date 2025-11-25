Economie

Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache

Une terre agricole dans la région de Larache. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 25/11/2025 à 14h41

VidéoLes éleveurs et agriculteurs de la région de Larache se réjouissent des pluies enregistrées ces derniers jours. Survenues après un début d’automne marqué par la sécheresse, ces précipitations devraient relancer la pousse de l’herbe et contribuer à faire baisser les prix du fourrage, un enjeu crucial pour les éleveurs de la région.

Les récentes pluies qui ont arrosé la région de Larache ont redonné espoir aux éleveurs et agriculteurs, particulièrement éprouvés par la hausse du prix de l’aliment de bétail et l’absence prolongée de précipitations. Dans les zones de Laouamra, Lagchachra, tnin-sidi-el-yamani et grafta, le soulagement est palpable.

Après plusieurs semaines d’attente et de craintes liées au manque de pluies, les averses des derniers jours ont transformé l’inquiétude des éleveurs en véritable optimisme. Tous espèrent une reprise rapide de la végétation naturelle, indispensable au pâturage.

«Ces pluies pourraient enfin faire baisser les prix du fourrage, qui ont atteint des niveaux très élevés ces derniers temps», déclare l’un des éleveurs interrogés. Une perspective qui réjouit l’ensemble des professionnels, fortement affectés par l’augmentation des charges liées à l’alimentation du bétail.

Les récentes pluies ont redonné vie aux terres agricoles dans la région de Larache. (S.Kadry/Le360)

Les agriculteurs notent également que ces précipitations favoriseront la croissance des herbes naturelles, tant aux abords des champs que dans les zones forestières entourant les terres agricoles. Une évolution qui pourrait réduire la dépendance aux aliments achetés et permettre le retour progressif au pâturage.

Lire aussi : Agriculture: les pluies relancent les cultures printanières et les oliveraies de la région de Tanger

«Ces pluies sont arrivées au meilleur moment. Les prix vont baisser, et nous allons pouvoir respirer», ajoute un autre éleveur, soulignant la nécessité vitale des précipitations pour les habitants comme pour les troupeaux.

Selon lui, les pluies intenses qui ont arrosé le nord du pays il y a une semaine ont ouvert une véritable porte d’espoir: celle de préserver les troupeaux et de reprendre le pâturage. Beaucoup d’éleveurs avaient déjà commencé à vendre une partie de leurs bêtes, incapables d’absorber le coût croissant de l’aliment de bétail. Mais ces nouvelles précipitations semblent désormais changer la donne.

Par Said Kadry
Le 25/11/2025 à 14h41
#Agriculture#pluies#Elevage#Economie#sécheresse#Larache

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: les récentes pluies relancent la saison des labours dans la région de Fès-Meknès

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: malgré la chaleur, plus de 80.000 tonnes d’avocats sont attendues cette saison

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: la pomme de terre renoue avec l’export

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agriculture: les récoltes touchées par la canicule

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
3
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
4
Boualem Sansal en liberté
5
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
6
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
7
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
8
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
Revues de presse

Voir plus