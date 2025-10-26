Agriculture: malgré la chaleur, plus de 80.000 tonnes d’avocats sont attendues cette saison

Des avocats de la variété Hass dans la région de Larache (S.Kadry/Le360).

Les exploitations agricoles du Nord du Maroc s’activent à quelques semaines du début officiel de la récolte de l’avocat. Si la chaleur estivale a légèrement impacté certaines variétés, notamment les plus sensibles, les producteurs demeurent confiants. La saison s’annonce prometteuse tant en quantité qu’en qualité, avec une forte demande sur les marchés internationaux.

Les pertes liées à la chaleur ne dépassent pas 20%, selon Bilal Essghiri, président d’une coopérative et producteur d’avocats à Larache. «La récolte reste abondante, et la qualité du fruit, surtout pour la variété Hass, est au rendez-vous», rassure-t-il. Ce cultivar, particulièrement apprécié en Europe et dans les pays du Golfe, constitue la principale richesse des vergers de Larache.

«L’avocat marocain bénéficie d’un intérêt croissant sur le marché mondial, ce qui attire désormais des importateurs expérimentés issus du circuit européen vers le marché marocain», précise Essghiri.

De son côté, Abdellah Elyamlahi, président de l’Association marocaine de l’avocat, confirme cette dynamique. «Nous nous attendons à une saison excellente, similaire à celle de l’an dernier», souligne-t-il. Le responsable note que la filière a connu une progression spectaculaire, passant de 30.000 tonnes il y a cinq ans à environ 115.000 tonnes aujourd’hui.

Et même si les fortes températures devraient provoquer une baisse estimée à 30% de la production cette année, les ambitions du secteur restent élevées. «Notre objectif est d’atteindre 150.000 tonnes dans les prochaines années, ce qui placerait le Maroc parmi les principaux producteurs mondiaux et les leaders du bassin méditerranéen», affirme Elyamlahi.

Larache, capitale de l’avocat marocain

Dans cette optique de développement, Larache a accueilli récemment la deuxième édition du Congrès du Maroc de l’avocat, organisé par l’Association marocaine de l’avocat. L’événement a réuni producteurs, exportateurs et experts autour des défis de durabilité, d’économie d’eau et de valorisation du fruit marocain à l’international.

«Ce congrès vise à renforcer le rayonnement de l’avocat marocain à l’échelle mondiale et à réfléchir à son impact économique, social et environnemental», explique le président de l’association organisatrice.

Les intervenants ont rappelé l’importance de cette filière pour l’économie nationale. Le secteur de l’avocat génère près de 40.000 emplois directs dans les exploitations, les stations de conditionnement et les plateformes d’exportation. Il contribue également à des recettes en devises estimées à environ 350 millions d’euros par an.

Les projections à moyen terme sont tout aussi ambitieuses: les revenus issus de l’avocat national pourraient atteindre le seuil du demi-milliard d’euros, soutenant ainsi la balance commerciale du Royaume. Les professionnels soulignent que la diversification des cultures et l’introduction de nouvelles variétés permettront de consolider la position du Maroc sur la carte mondiale des producteurs d’avocats.