Campagne agricole 2023-2024: volume, rendement, prix… Tout savoir sur les exportations d’avocat

La saison des exportations s’est achevée en mars, avec les dernières cargaisons acheminées durant la troisième semaine de ce mois, assurant ainsi l’expédition de l’intégralité du volume produit. «L’avocat marocain, toujours prisé sur le marché international, particulièrement par les consommateurs européens, a vu sa demande maintenue, facilitant l’exportation du surplus produit cette année», confirme, pour Le360, Abdellah Elyamlahi, président de la Morocco Avocado Association (MAVA) qui regroupe les exportateurs d’avocats.

«Cette dynamique confirme la solidité et le potentiel de croissance du secteur de l’avocat marocain face à des concurrents tels que la Colombie, Israël et l’Espagne, renforçant sa présence sur le marché européen. En termes de volume, nous avons atteint notre objectif avec 60.000 tonnes exportées et 10.000 tonnes vendues localement, totalisant 70.000 tonnes de production pour cette campagne», poursuit notre interlocuteur.

Pour ce qui est des rendements, le président de la MAVA signale qu’ils varient entre les exploitations, «allant de 20.000 à 25.000 tonnes par hectare pour les plus performantes, à 5 à 7 tonnes pour les moins soignées, avec une moyenne générale d’environ 10 tonnes par hectare. Cette année a également été marquée par une augmentation des prix, bénéfique pour les agriculteurs, avec des tarifs à l’export fluctuant entre 18 et 40 dirhams au Maroc, et entre 3 et 4,50 euros le kilogramme en Europe».

S’agissant des principaux marchés pour l’avocat marocain, Abdellah Elyamlahi mentionne les Pays-Bas, la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Et parmi les concurrents, la Colombie se démarque. Cependant, «les consommateurs européens ont une préférence pour les avocats marocains en raison de leur délai de livraison court, de seulement trois à quatre jours, comparé aux trois semaines nécessaires pour ceux en provenance de Colombie, ce qui peut occasionner des retards et des livraisons de produits en moins bon état. Malgré des prix plus avantageux en raison d’une production colombienne massive de 1,5 million de tonnes contre 60.000 tonnes pour le Maroc, la proximité et la qualité des produits marocains leur assurent une place sur le marché auprès d’une clientèle exigeante, valorisant la qualité».

80.000 tonnes d’exportation pour la prochaine saison

Quant aux perspectives pour la prochaine saison d’exportation, malgré les incertitudes liées aux conditions climatiques, l’optimisme prévaut: «Pour la campagne à venir, les prévisions climatiques demeurent incertaines, avec des variables telles que la température, le vent et les conditions météorologiques générales pouvant affecter la productivité. Néanmoins, en adoptant une perspective optimiste et en se fondant sur des données concrètes, on observe que les vergers au Maroc connaissent une croissance continue d’année en année. Les arbres existants se développent et contribuent à une augmentation de la production. En tenant compte de la production de l’année en cours et des hectares cultivés, les estimations pour l’année prochaine suggèrent que les exportations pourraient atteindre les 80.000 tonnes.»

Et face aux préoccupations concernant l’impact environnemental de l’exportation d’avocats, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’eau, dans un contexte de stress hydrique marqué, notre interlocuteur met en perspective ces inquiétudes: «Bien que l’avocat nécessite une importante quantité d’eau pour sa production, dans le cadre global des exportations agricoles du Maroc, qui se chiffrent en millions de tonnes de divers fruits et légumes chaque année, l’avocat représente une fraction minime de ces exportations.»

«En termes de chiffres, l’exportation d’avocats se chiffre à environ 60.000 tonnes annuellement, ce qui équivaut à 600 millions de kilogrammes. Avec un ratio de consommation d’eau estimé à 800 litres pour chaque kilogramme exporté, bien que la quantité d’eau utilisée paraisse conséquente, elle doit être mise en perspective avec le volume total des exportations agricoles du pays», conclut celui qui est à la tête de la MAVA.