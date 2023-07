Agriculture: les fruits marocains ont la cote sur le marché européen

Le fruits rouges représentent une grande partie des exportations marocaines de fruits et baies. (Photo d'illustration)

Les fruits marocains ont manifestement la cote sur le marché international. Au cours des cinq dernières années (de 2018 à 2022), les recettes des exportations de fruits et de baies ont généré un chiffre d’affaires de 7,1 milliards de dollars, atteignant 1,7 milliard de dollars en 2022, comme le rapporte le site spécialisé East Fruit.

Selon la même source, les fruits et baies marocains ont trouvé acheteur dans 122 pays à travers le monde. L’Espagne (27%), la France (17%), les Pays-Bas (17%), la Russie (8%) et le Royaume-Uni (7%) en sont les cinq principaux importateurs.

L’Espagne, premier client

Premier acheteur de fruits et de baies marocains, le marché espagnol est surtout friand de myrtilles, qui représentent près du tiers de ces importations. Une part peu surprenante, puisque le Maroc était en 2022 le quatrième exportateur mondial de myrtilles, juste derrière… l’Espagne. Les framboises, les avocats, les pastèques et les fraises complètent la liste des fruits et baies en provenance du Maroc.

Il est à signaler qu’une partie de ces volumes est ensuite réexportée par les professionnels espagnols, leur permettant ainsi de prolonger leur saison d’activité. Seule ombre au tableau: en 2022, les revenus des exportations marocaines de fruits vers l’Espagne ont baissé de 23% par rapport à celles de l’exercice 2021, précise la même source.

Les exportations marocaines de fruits et de baies vers la France, dont le Royaume est aujourd’hui le cinquième fournisseur dans cette catégorie de produits agricoles, ont généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années. Les best-sellers, d’après East Fruit, sont les pastèques, les melons, les mandarines, les avocats, les framboises et les myrtilles.

Les Pays-Bas, friands de framboises marocaines

Au coude à coude avec l’Hexagone, les Pays-Bas ont également importé pour 1,2 milliard de dollars de fruits et de baies marocains au cours des cinq dernières années. Et dans ce total, les framboises occupent une part avoisinant les 40%.

Un temps très porteur les exportations marocaines de fruits et de baies, le marché russe a connu une baisse brutale depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ainsi, en 2022, la valeur de ces exportations a reculé de moitié par rapport à l’année 2018, toujours selon East Fruit. Leur structure a toutefois peu changé, les mandarines étant toujours la catégorie la plus prisée par les acheteurs russes, représentant plus de 84% des revenus.

À l’opposé, les exportations marocaines vers le Royaume-Uni connaissent une croissance constante, surtout grâce au succès des baies. Les myrtilles, les framboises et les fraises représentent ainsi près de la moitié des exportations vers le marché britannique, le reste étant pratiquement assuré par les pastèques et les mandarines.