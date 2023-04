Exportations de tomates: le Maroc supplante l’Espagne et intègre le top 3 mondial

Les tomates marocaines continuent de rayonner sur le marché international. Le Maroc est en effet devenu le troisième exportateur mondial de ces légumes en 2022, selon le site spécialisé East Fruit. Le Royaume, qui avait intégré le top 5 mondial déjà en 2021, supplante désormais l’Iran et l’Espagne.

D’après East Fruit, les exportations marocaines de tomates, qui sont en nette progression depuis plusieurs années, ont augmenté de 17% l’année dernière, affichant la plus forte augmentation en un an parmi tous les pays exportateurs. «Seuls les Pays-Bas, où une partie importante de l’offre est réexportée, et le Mexique, qui se concentre sur un seul marché (les Etats-Unis), dépassent le Maroc dans le classement des plus grands exportateurs mondiaux», précise-t-on.

Si le Maroc a pu s’inviter dans le top 3 mondial, c’est notamment grâce à l’augmentation fulgurante des volumes de tomates exportés vers le Royaume-Uni qui ont atteint 140.000 tonnes en 2022, loin des 20.000 tonnes de 2017. «Les envois du Maroc vers le Royaume-Uni culminent pendant les mois d’hiver. Au printemps 2021, il y a eu une baisse des exportations. Mais en 2022, les exportateurs marocains de tomates ont réussi à étendre la saison des ventes de légumes, ce qui s’est reflété dans l’augmentation annuelle globale des approvisionnements», explique East Fruit.

Selon la même source, le Royaume-Uni, confronté à une crise énergétique qui a entraîné une augmentation des coûts énergétiques, a été contraint d’augmenter fortement les importations de légumes, y compris les tomates.

De plus, les échanges entre ce pays et d’autres fournisseurs comme les Pays-Bas et l’Espagne sont devenus beaucoup plus compliqués, permettant aux exportateurs marocains d’accroître leurs marges sur ce marché. «Dans le même temps, le Maroc a montré sa compétitivité grâce à une logistique améliorée qui a permis de combler rapidement la pénurie de tomates sur le marché britannique, et les importateurs ont commencé à s’appuyer davantage sur les fournisseurs marocains», souligne East Fruit.

Exportations marocaines de tomates vers le Royaume-Uni entre 2017 et 2022, en milliers de tonnes

Source : EastFruit.

Les premiers signes de cette progression du Maroc dans le classement mondial étaient déjà perceptibles dès l’année dernière. COMTRADE, la base de données des Nations unies sur le commerce mondial des produits de base, avait prédit que le Royaume dépasserait l’Espagne en 2022 en termes de volumes d’exportations de tomates dans le monde. Cette prédiction était basée sur des tendances qui indiquaient que les exportations de tomates marocaines sont passées de 443,81 millions de kilogrammes en 2012 à 629,51 millions de kilogrammes en 2021, soit une hausse de 41,84%. En revanche, durant cette même période, les exportations des principaux fournisseurs des marchés européens, en l’occurrence les Pays-Bas et l’Espagne, ont diminué respectivement de 10,19% et de 41,84%.

L’autre portail spécialisé FreshPlaza avait également révélé que les exportations de tomates marocaines vers l’UE avaient augmenté de 38,05% entre 2018 et 2022, tandis que les ventes espagnoles avaient chuté de 23,97% durant la même période.

Par ailleurs, selon la Commission européenne, le Maroc avait exporté près de 550.000 tonnes de tomates sur le marché européen en 2022, contre 475.000 tonnes en 2021. La France était la principale destination de ces envois avec 334,42 millions de kilogrammes.

Au vu de ces données et des tendances des exportations de tomates, la probabilité que le Maroc rafle la seconde place mondiale aux Pays-Bas n’est pas à exclure.