Abattage illégal: un vaste réseau de distribution démantelé entre Settat et Ben Ahmed

La Gendarmerie Royale du centre territorial de Ben Ahmed, relevant de la zone de Settat, ont récemment intercepté un chauffeur de pick-up impliqué dans le trafic de viande ovine provenant d’abattages clandestins, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du weekend du 25-26 avril.

Les premières investigations ont révélé la gravité des faits, mettant au jour les liens entre des traiteurs organisant des fêtes, des mariages et des événements privés et des réseaux criminels spécialisés dans l’abattage illégal. Ces viandes, dont l’origine et la qualité sont inconnues, pourraient provenir d’animaux malades ou morts, les rendant impropres à la consommation et présentant un risque sanitaire majeur.

Le suspect tentait d’échapper aux contrôles des forces de l’ordre en utilisant un véhicule utilitaire censé transporter des marchandises afin d’éviter les soupçons. Il a fait fi des réglementations strictes encadrant le transport de la viande rouge, notamment en ce qui concerne les conditions sanitaires de transport et le respect des normes de conservation, qui imposent le maintien d’une température légale pour garantir la sécurité alimentaire et protéger la santé des consommateurs. Ces derniers pourraient en effet être exposés à des intoxications graves.

Des sources concordantes cités par Assabah indiquent que l’intervention rapide des gendarmes a permis de déjouer les plans d’un réseau criminel écoulant de la viande impropre à la consommation, destinée à des traiteurs sans scrupules cherchant à maximiser leurs profits. «Ces derniers se ruent sur ce type de viande, vendue à bas prix par des trafiquants, avant de la cuisiner avec des épices pour masquer sa détérioration et la servir à leurs clients, sans que ces derniers ne se doutent de sa qualité douteuse», expliquent les mêmes sources.

Une enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet, a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’affaire, d’identifier le fournisseur principal du chauffeur ainsi que les autres complices du réseau. «L’objectif est d’arrêter le chef du réseau et tous ses membres, y compris les traiteurs qui mettent en danger la santé des citoyens pour des gains illégaux», soulignent les autorités. Sur instructions du parquet, les marchandises saisies ont été confisquées en vue de leur destruction, tandis que le véhicule utilisé pour leur distribution a été immobilisé. Le suspect, quant à lui, a été placé en garde à vue dans l’attente de son audition approfondie, avant d’être présenté au procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Ibn Ahmed pour les suites judiciaires qui s’imposent.