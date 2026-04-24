De la campagne aux cercles du pouvoir à Rabat: ces fils de fellah devenus ministres

Depuis l’Indépendance, le Maroc a toujours fait appel aux fils de notables du monde rural pour occuper des postes à responsabilité dans le gouvernement.

Dans son édition du week-end des 25 et 26 avril, le quotidien Al Akhbar rappelle les portraits de fils de notables agriculteurs ayant réussi leur parcours scolaire et universitaire avant d’accéder à de hauts postes à responsabilité.

Pratiquement toutes les régions du Maroc ont balisé la voie à leurs fils pour contribuer au développement du pays et apporter une satisfaction et un sentiment d’appartenance à la région ou à la tribu.

Dans la province de Ouezzane, le quotidien s’arrête sur le parcours de l’actuel ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, qui est ingénieur d’Etat en Génie Rural, diplômé de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II en 1990.

Dans la région du Souk El Arbaa du Gharb, le quotidien dresse le portrait d’Ahmed Ben Mansour Nejjaï, qui appartient à une lignée de notables régionaux et qui fût nommé, en 1955, ministre de l’Agriculture dans le premier gouvernement de Mbarek Bekkaï. Son mandat, rappelle Al Akhbar, symbolise la présence des notables du Gharb dans les premiers cercles du pouvoir au Maroc.

À Rommani, Al Akhbar revient sur le parcours d’Abdelkader Benslimane, qui a occupé plusieurs fonctions gouvernementales et diplomatiques, notamment celles de ministre des finances, président-directeur général de la Banque nationale de développement économique (BNDE), ministre du Commerce, de l’Industrie, des Mines et de la Marine marchande, directeur du Bureau des études et participations minières. Il avait commencé sa carrière diplomatique en tant que conseiller à l’ambassade du Maroc en France, avant d’être nommé ambassadeur du Maroc en Belgique, aux Pays-Bas et auprès des communautés européennes, en Allemagne, en Algérie et en Tunisie.

Dans la province d’Ifrane, le quotidien cite le cas de Mohammed Ouzzine, né en 1969 dans la commune d’Oued Ifrane. Titulaire notamment d’un doctorat en sociolinguistiques de l’université Mohammed V de Rabat, il a chapeauté le ministère de la Jeunesse et des Sports après un passage à la diplomatie avant de prendre les commandes du secrétariat général du parti Mouvement Populaire (MP) à l’issue de son quatorzième congrès national.

Dans la région de Doukkala, le quotidien s’arrête sur les profils de Cheikh Abou Chouaib Doukkali Ben Abelaziz Doukkali Seddiki, né en 1878, nommé ministre de la Justice, le docteur Abdelkarim Khatib qui avait présidé le parlement et son frère Abderrahmane, avocat, qui avait piloté le ministère de l’Intérieur et le département de la Jeunesse et des Sports.

Dans le lot des fils de notables à El Jadida, le quotidien rappelle le portrait de Mohamed Arsalane El Jadidi, syndicaliste, président de la fédération des ouvriers des phosphates, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement dirigé alors par Mohamed Karim El Amrani.

Dans la même province, le quotidien cite également le cas de Abdellatif Semlali, secrétaire d’État puis ministre de la Jeunesse et des Sports. Et de zoomer dans la même région sur le profil de Driss Jettou, ministre du Commerce et de l’Industrie, puis ministre des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat avant d’être nommé Premier ministre de 2002 à 2007, ensuite premier président de la Cour des comptes et enfin membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement.

Dans la région de Khouribga, le quotidien revient sur le parcours de Mohamed Jalal Essaid, natif de Smaâla, et qui fut nommé ministre de l’Environnement, des Équipements et du Tourisme avant d’achever sa carrière en 2000, après avoir présidé la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

La localité de Zhiliga, relevant de la province de Khemisset dans la région de Rabat-Salé-Kenitra, était aussi à la page avec Bouamor Taghouan, ingénieur d’Etat de son état et qui a été nommé ministre de l’Equipement. Enfin, le quotidien cite le cas de l’actuel secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Saadi, natif de la commune de Zagmouzen de la province de Taroudant.