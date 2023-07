Légumes: les exportations marocaines ont généré 5,3 milliards de dollars en cinq ans

Les légumes marocains continuent de rayonner sur le marché international. Au cours des cinq dernières années, les exportations marocaines de légumes frais, séchés et congelés ont généré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars, atteignant 1,4 milliard de dollars en 2022, selon le site spécialisé East Fruit.

Les exportations de légumes en hausse de 64% depuis 2018

Les exportations marocaines de légumes sont sur un trend haussier. Elles ont augmenté de 64% depuis 2018. Les légumes marocains ont séduit 80 pays à travers le monde. La France, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne sont les cinq principaux importateurs, rapporte le même portail.

Dans le détail, la France se taille la part du lion. Elle est la leadeuse des importateurs de légumes en provenance du Maroc représentant environ la moitié du total des revenus issu des exportations de légumes. En revanche, les parts des autres pays en matière d’exportation sont: l’Espagne (15%), le Royaume-Uni (12%), les Pays-Bas (8%). Alors que l’Allemagne occupe la cinquième place représentant ainsi environ 3% des exportations de légumes marocains pour la période 2018-2022.

Les tomates et les poivrons sont les plus exportés

Les tomates et les poivrons sont les deux catégories de légumes les plus exportées du Maroc. De plus, le Royaume exporte également des pommes de terre, des courgettes, des herbes fraîches, des oignons, des concombres ainsi que d’autres légumes.

Lire aussi : Poivrons: 56.000 tonnes exportées durant le premier trimestre de 2023

Plus précisément, les tomates représentent 87% des légumes les plus exportés vers la France. Un chiffre qui n’est pas étonnant du fait que le Royaume est le troisième exportateur mondial de tomates en 2022. Pour la France, le Maroc est le deuxième fournisseur de légumes le plus important après l’Espagne. De plus, environ trois quarts des exportations marocaines de légumes vers l’Espagne sont représentés par deux catégories de légumes: les tomates (40%) et les poivrons (36%). Pour l’Espagne, le Maroc est également le deuxième fournisseur de légumes le plus important après la France.

Des revenus en hausse

Même si l’Espagne et la France sont d’importants exportateurs de légumes, ils dépendent encore des importations marocaines leur permettant ainsi de prolonger leurs saisons d’exportation. Signalons que les exportations marocaines de légumes vers l’Espagne ont atteint 177 millions de dollars en 2022.

Selon East Fruit, le Royaume est le troisième fournisseur de légumes au Royaume-Uni. Les expéditions des tomates (le légume le plus exporté vers le Royaume-Uni) ont triplé depuis 2018. De même, les exportations vers les Pays-Bas ont plus que quintuplé au cours des cinq dernières années pour atteindre 148 millions de dollars en 2022. Enfin, pour l’Allemagne, cinquième importateur de légumes marocains, les recettes issues des exportations de légumes en 2022 ont atteint 52 millions de dollars au Maroc.