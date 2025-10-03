Exportations agricoles: le Maroc grimpe à la 2ème place des fournisseurs d’avocats en Suisse

Le Maroc est devenu le deuxième fournisseur d’avocats de la Suisse, derrière le Pérou. Selon les chiffres de l’Administration fédérale des douanes relayés par la plateforme spécialisée EastFruit, les exportateurs marocains ont acheminé pas moins de 3.800 tonnes d’avocats vers la Confédération helvétique entre juillet 2024 et juin 2025, pour une valeur estimée à 12,2 millions de dollars.

Lire aussi : Agriculture: une récolte prometteuse en avocats, malgré la sécheresse

Les importations helvétiques ont atteint 24.300 tonnes d’avocats en 2024-25, en hausse de 14% par rapport à l’an dernier et de 30% par rapport à 2021-22. C’est ainsi que le Maroc a réussi à capter une part significative de la demande, représentant désormais 15% du marché suisse.

Mais la progression fulgurante de ces volumes soulève des inquiétudes, l’avocat étant une culture particulièrement gourmande en eau dans un pays déjà soumis à un stress hydrique.