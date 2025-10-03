Economie

Exportations agricoles: le Maroc grimpe à la 2ème place des fournisseurs d’avocats en Suisse

Fruit de l'avocat.

Fruit de l'avocat.

Avec 3.800 tonnes exportées entre juillet 2024 et juin 2025, le Maroc s’impose désormais comme deuxième fournisseur de la Suisse, accaparant plus de 15% du marché.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 17h04

Le Maroc est devenu le deuxième fournisseur d’avocats de la Suisse, derrière le Pérou. Selon les chiffres de l’Administration fédérale des douanes relayés par la plateforme spécialisée EastFruit, les exportateurs marocains ont acheminé pas moins de 3.800 tonnes d’avocats vers la Confédération helvétique entre juillet 2024 et juin 2025, pour une valeur estimée à 12,2 millions de dollars.

Lire aussi : Agriculture: une récolte prometteuse en avocats, malgré la sécheresse

Les importations helvétiques ont atteint 24.300 tonnes d’avocats en 2024-25, en hausse de 14% par rapport à l’an dernier et de 30% par rapport à 2021-22. C’est ainsi que le Maroc a réussi à capter une part significative de la demande, représentant désormais 15% du marché suisse.

Mais la progression fulgurante de ces volumes soulève des inquiétudes, l’avocat étant une culture particulièrement gourmande en eau dans un pays déjà soumis à un stress hydrique.

Par La Rédaction
Le 03/10/2025 à 17h04
#Maroc#Suisse#Avocats#exportations#Agriculture

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tomates: en dix ans, les exportations marocaines vers l’UE bondissent de 40%

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pastèques: les exportations marocaines vers l’UE bondissent de plus de 53%

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les exportations marocaines de fruits et légumes affichent une croissance spectaculaire

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Avocat: faible impact de la chaleur sur les cultures, vers une production record de 60.000 tonnes en 2024

Articles les plus lus

1
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
2
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
3
Casablanca: objet de toutes les convoitises, la célèbre villa Mauvillier sera transformée en espace d’exposition
4
Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs
5
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
6
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
7
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
8
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
Revues de presse

Voir plus