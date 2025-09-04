Economie

Les exportations marocaines de fruits et légumes affichent une croissance spectaculaire

Des barquettes de myrtilles produites au Maroc. (Photo d'illustration)

Revue de presseLes exportations de fruits et légumes ont atteint 1,6 million de tonnes au 21 mai, en hausse de 18% par rapport à la campagne précédente. L’Union européenne demeure le principal marché, tandis que l’Afrique subsaharienne et les pays du Golfe enregistrent des croissances record. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Par La Rédaction
Le 04/09/2025 à 22h11

Les exportations marocaines de fruits et légumes connaissent un véritable essor, porté par une demande internationale croissante. Les données de Morocco Foodex confirment que le volume global de primeurs exportés a atteint 1,6 million de tonnes au 21 mai dernier, soit une progression de 18% par rapport à la campagne 2023-2024 et de 14% par rapport à 2022-2023, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans le détail, les exportations de tomates totalisent 649.000 tonnes, en hausse de 9% par rapport à la campagne précédente. Les légumes s’élèvent à 536.000 tonnes, enregistrant un bond de 25%, tandis que les fruits atteignent 398.000 tonnes, soit une augmentation de 27%.

L’Union européenne reste le principal client des primeurs marocaines avec un total de 1,37 million de tonnes, en progression de 13%. La France conserve sa place de leader, avec 521.000 tonnes importées (+7%), suivie par l’Espagne (301.000 tonnes, +11%) et le Royaume-Uni (206.000 tonnes, +9%).

Sur le marché des tomates, 93% des exportations (603.000 tonnes) sont destinées à l’UE. La France absorbe à elle seule 323.000 tonnes (+4%), devant le Royaume-Uni (101.000 tonnes, +2%) et les Pays-Bas (69.000 tonnes, +22%). Les pays d’Afrique subsaharienne importent également davantage de tomates marocaines (+21%), atteignant 33.000 tonnes, lit-on.

Concernant les légumes, le poivron-piment arrive en tête avec 179.000 tonnes (+13%), suivi des haricots verts (100.000 tonnes, -2%) et de la courgette-courge-citrouille (50.000 tonnes, +9%). Les exportations de concombres atteignent un record de 28.000 tonnes (+11%). L’Espagne est le principal client avec 147.000 tonnes (+8%), suivie de la France (47.000 tonnes, +4%) et des Pays-Bas (56.000 tonnes, +16%). L’Afrique subsaharienne et les pays du Golfe ont vu leurs importations croître respectivement de 95% et 162%, suite à la levée de certains quotas, écrit Les Inspirations Eco.

Du côté des fruits, l’avocat domine avec 115.000 tonnes exportées, soit une hausse spectaculaire de 92%. Les myrtilles suivent avec 81.000 tonnes (+26%), positionnant le Maroc comme troisième fournisseur mondial de ce fruit, avec une part de marché de 8%. Le Royaume est le principal fournisseur de myrtilles pour le Royaume-Uni (19.000 tonnes, +44%), pour une valeur totale de 144 millions de dollars. Les pastèques et les framboises complètent le podium, avec respectivement 74.000 tonnes (+7%) et 62.000 tonnes (+16%).

L’Union européenne absorbe 93% des fruits marocains, la France en tête avec 110.000 tonnes (+24%), devant l’Espagne (101.000 tonnes, +16%), le Royaume-Uni (61.000 tonnes, +21%) et les Pays-Bas (61.000 tonnes, +57%). Les importations des pays du Golfe et de l’Afrique subsaharienne augmentent respectivement de 39% et 19%. Les exportations vers d’autres marchés progressent de 80%, reflet de la politique de diversification initiée par le Maroc depuis plusieurs années.

Par La Rédaction
Le 04/09/2025 à 22h11
#fruits et légumes#exportations#UE#France#Espagne#Royaume-Uni

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les exportations marocaines de fruits et légumes repartent à la hausse

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fruits et légumes: la forte intrusion des intermédiaires derrière la hausse des prix

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: les commerçants déplorent le retard dans l’ouverture du marché de gros des fruits et légumes

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tanger: la flambée des prix des fruits et légumes pèse sur les consommateurs

Articles les plus lus

1
Un visa contre une OQTF: Sarkozy pour l’intransigeance envers Alger et la fin des accords de 1968
2
Confisquer une moto, c’est si difficile que ça?
3
Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale
4
Exclusif. Nouvelles révélations sur le scandale de l’inceste à Aïn Aouda
5
Tribune. Nécropolitique dans le désert: les camps de Tindouf et la suspension de la vie
6
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
7
Des Marocains formidables
8
Algérie: le président Tebboune et le mythe du 1,5 million de morts de la guerre d’indépendance
Revues de presse

Voir plus