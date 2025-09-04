Les exportations marocaines de fruits et légumes affichent une croissance spectaculaire

Les exportations marocaines de fruits et légumes connaissent un véritable essor, porté par une demande internationale croissante. Les données de Morocco Foodex confirment que le volume global de primeurs exportés a atteint 1,6 million de tonnes au 21 mai dernier, soit une progression de 18% par rapport à la campagne 2023-2024 et de 14% par rapport à 2022-2023, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans le détail, les exportations de tomates totalisent 649.000 tonnes, en hausse de 9% par rapport à la campagne précédente. Les légumes s’élèvent à 536.000 tonnes, enregistrant un bond de 25%, tandis que les fruits atteignent 398.000 tonnes, soit une augmentation de 27%.

L’Union européenne reste le principal client des primeurs marocaines avec un total de 1,37 million de tonnes, en progression de 13%. La France conserve sa place de leader, avec 521.000 tonnes importées (+7%), suivie par l’Espagne (301.000 tonnes, +11%) et le Royaume-Uni (206.000 tonnes, +9%).

Sur le marché des tomates, 93% des exportations (603.000 tonnes) sont destinées à l’UE. La France absorbe à elle seule 323.000 tonnes (+4%), devant le Royaume-Uni (101.000 tonnes, +2%) et les Pays-Bas (69.000 tonnes, +22%). Les pays d’Afrique subsaharienne importent également davantage de tomates marocaines (+21%), atteignant 33.000 tonnes, lit-on.

Concernant les légumes, le poivron-piment arrive en tête avec 179.000 tonnes (+13%), suivi des haricots verts (100.000 tonnes, -2%) et de la courgette-courge-citrouille (50.000 tonnes, +9%). Les exportations de concombres atteignent un record de 28.000 tonnes (+11%). L’Espagne est le principal client avec 147.000 tonnes (+8%), suivie de la France (47.000 tonnes, +4%) et des Pays-Bas (56.000 tonnes, +16%). L’Afrique subsaharienne et les pays du Golfe ont vu leurs importations croître respectivement de 95% et 162%, suite à la levée de certains quotas, écrit Les Inspirations Eco.

Du côté des fruits, l’avocat domine avec 115.000 tonnes exportées, soit une hausse spectaculaire de 92%. Les myrtilles suivent avec 81.000 tonnes (+26%), positionnant le Maroc comme troisième fournisseur mondial de ce fruit, avec une part de marché de 8%. Le Royaume est le principal fournisseur de myrtilles pour le Royaume-Uni (19.000 tonnes, +44%), pour une valeur totale de 144 millions de dollars. Les pastèques et les framboises complètent le podium, avec respectivement 74.000 tonnes (+7%) et 62.000 tonnes (+16%).

L’Union européenne absorbe 93% des fruits marocains, la France en tête avec 110.000 tonnes (+24%), devant l’Espagne (101.000 tonnes, +16%), le Royaume-Uni (61.000 tonnes, +21%) et les Pays-Bas (61.000 tonnes, +57%). Les importations des pays du Golfe et de l’Afrique subsaharienne augmentent respectivement de 39% et 19%. Les exportations vers d’autres marchés progressent de 80%, reflet de la politique de diversification initiée par le Maroc depuis plusieurs années.