Les exportations marocaines de fruits et légumes repartent à la hausse

Après une période de léger recul, les exportations marocaines de fruits et légumes retrouvent une dynamique solide pour la campagne 2024-2025.

Après une légère baisse lors de la saison précédente, les exportations de fruits et légumes reprennent vigoureusement au cours de la campagne 2024-2025. Selon le Comité de coordination des primeurs de Morocco Foodex, les volumes expédiés ont atteint 1,6 million de tonnes, soit une progression de 18% par rapport à la saison 2023-2024.

Les tomates restent le produit phare des exportations, avec un volume de 649 000 tonnes, en hausse de 9 %, relève à ce titre le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 2 juin. Leur performance a été particulièrement marquée entre septembre et décembre, avec un pic en novembre. Après un ralentissement en début d’année, les ventes ont repris en mars, avril et mai, notamment grâce aux tomates de segmentation.

Les légumes connaissent également une forte croissance, avec 536 000 tonnes exportées, soit +25% par rapport à la campagne précédente. Les poivrons et piments dominent avec 179 000 tonnes, suivis des haricots verts (100 000 tonnes), des courgettes, courges et citrouilles (50 000 tonnes), des carottes (48 000 tonnes), des choux (29 000 tonnes) et des concombres (28 000 tonnes).

Du côté des fruits, lit-on, les expéditions ont progressé de 27% pour atteindre 398 000 tonnes, soit une hausse de 35% par rapport à 2022-2023. Cette performance s’explique principalement par le succès de l’avocat, dont les exportations ont presque doublé à 115 000 tonnes (+92%). Les myrtilles ont également vu leurs volumes croître de 26% (81 000 tonnes). Les pastèques, framboises et mûres affichent aussi des hausses, tandis que les volumes de melon et de fraises restent stables, à respectivement 34 000 et 18 000 tonnes. En revanche, les exportations de grenades ont chuté de 27%.

L’Union européenne et le Royaume-Uni restent les marchés principaux, concentrant 86 % des exportations, soit 1,377 million de tonnes, souligne L’Economiste. La France est le premier importateur avec 521 000 tonnes (+7%), suivie de l’Espagne (301 000 tonnes), du Royaume-Uni (206 000 tonnes), des Pays-Bas (186 000 tonnes) et de l’Allemagne (80 000 tonnes).

L’Afrique subsaharienne représente la deuxième destination avec 179 000 tonnes exportées (11% du total), principalement des légumes (141 000 tonnes) et des tomates (33 000 tonnes). Enfin, les pays du Golfe absorbent une part modeste de 1% des exportations, essentiellement des fruits (7 000 tonnes) et de faibles volumes de tomates (3 000 tonnes) et légumes (2 000 tonnes).