Fruits et légumes: le Maroc 4ème mondial en termes de croissance des exportations

Les exportations marocaines de fruits et légumes se portent bien sur le marché international: au cours des cinq dernières années, leur volume a enregistré une hausse de 8% par an, représentant, en valeur, une hausse annuelle de près de 0,6 milliard de dollars, d’après le portail spécialisé EastFruit.

Cette progression a permis au Maroc d’occuper le quatrième rang mondial en termes de croissance des exportations de fruits et légumes durant cette période, derrière l’Égypte, le Pérou et le Canada. Le Royaume aurait même pu enregistrer une croissance plus rapide s’il n’était pas confronté à de graves pénuries d’eau, causées par la sécheresse observée au cours des dernières saisons, précise la même source.

D’après EastFruit, la croissance significative des exportations marocaines a été principalement observée en Asie du Sud-Est, région «où la démographie et l’économie ouvrent de nouvelles perspectives aux exportateurs». D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle «les organisateurs de l’Asia Fruit Congress 2024, qui se tiendra dans le cadre de l’Asia Fruit Logistica à Hong Kong, ont décidé d’organiser une session distincte sur le thème «“New sourcing opportunities : Egypt & Morocco”», souligne le portail.