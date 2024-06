Fruits et légumes frais: les exportations marocaines explosent sur le marché allemand

Les exportations marocaines de fruits et légumes vers l’Allemagne ont explosé durant le premier trimestre de l’année en cours. Entre janvier et mars, le Maroc a expédié près de 35.000 tonnes de légumes, fruits et baies frais et surgelés sur le marché germanique, révèle le site spécialisé EastFruit. Cela représente une hausse de 40% par rapport à la même période l’année dernière, et le double du volume moyen enregistré au cours des cinq dernières années.

Ces statistiques ne prennent pas en compte les cargaisons marocaines réexportées sur le marché allemand, depuis l’Espagne ou la France, qui sont comptabilisées comme des exportations espagnoles ou françaises, précise le portail.

Les tomates de serre et les poivrons doux se distinguent

Les tomates de serre et les poivrons doux font partie des produits les plus exportés. Les volumes des fruits rouges ont presque doublé pour atteindre 13.000 tonnes durant le premier trimestre de l’année en cours, tandis que ceux des légumes verts ont augmenté d’un tiers pour s’établir à 8.000 tonnes.

D’après Eastfruit, cette importante hausse des exportations marocaines de tomates s’explique par la crise que traverse actuellement le secteur des serres dans l’Union européenne, causée par l’augmentation des coûts de l’énergie. Résultat: les produits en provenance du Maroc et de la Turquie sont devenus plus compétitifs sur le marché européen.

Les exportations marocaines de framboises surgelées sur le marché allemand ont également emprunté une courbe ascendante entre janvier et mars, en atteignant 1.700 tonnes, soit quatre plus que les quantités enregistrées durant la même période l’année dernière. Un pic qui survient dans un contexte «marqué par une importante pénurie de stocks de framboises surgelées sur le marché européen, entraînant une forte hausse des prix», souligne le portail spécialisé.

Belle croissance aussi pour les volumes de myrtilles fraîches qui se sont élevés à 1.200 tonnes, mais également pour les fraises fraîches dont les quantités ont doublé pour atteindre 560 tonnes. Quant aux framboises fraîches, leur nombre s’est stabilisé à environ 2.400 tonnes.