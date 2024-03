Exportations des fraises surgelées: le Maroc s’impose sur le marché australien

Le Maroc est devenu un acteur important sur le marché international des fraises surgelées, se classant régulièrement parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux, indique EastFruit. Les exportateurs marocains servent principalement le marché de l’Union européenne, mais ils élargissent progressivement leurs horizons vers des marchés éloignés, diversifiant ainsi leurs destinations d’exportation, telle l’Australie.

L’Australie se distingue comme un marché «remarquable» où les exportateurs marocains résistent non seulement aux producteurs nationaux, mais également aux fournisseurs concurrents de la Chine et du Chili, souligne EastFruit.

Importations australiennes des fraises surgelées par pays exportateurs en tonnes.

Sur la période 2019 à 2023, le Maroc a augmenté ses exportations de fraises surgelées vers ce marché de 84%, atteignant 850 tonnes. Ce qui lui a permis d’accéder à la quatrième place dans le classement des importations australiennes, derrière la Chine, le Chili et la Belgique.

En plus du Maroc, un autre pays d’Afrique du Nord a opéré une offensive sur ce marché, à savoir l’Égypte. Entre 2019 et 2023, les exportations égyptiennes ont plus que triplé pour atteindre 530 tonnes, se classant, du coup, cinquième sur ce marché.

Le Chili, malgré sa proximité avec l’Australie, a vu sa part de marché diminuer d’un tiers au cours des cinq dernières années, passant de 1.400 tonnes à 920 tonnes. Toutefois, ce pays a pu maintenir sa position de deuxième fournisseur de l’Australie en fraises surgelées l’année dernière.

La Chine demeure en tête du peloton, malgré un net repli de ses exportations, passant de 2.900 tonnes en 2021 à 2.000 tonnes en 2023. La Belgique a fait un bond remarquable parvenant à se classer troisième en 2023, affichant la croissance des exportations la plus spectaculaire de ces dernières années.

L’Australie, un marché convoité

Parmi les autres exportateurs des fraises surgelées vers l’Australie, figurent le Pérou, les États-Unis, la Pologne et la France.

L’Australie ne fait pas partie des leaders mondiaux en matière d’importation de fraises surgelées. Fluctuant parmi les vingt premiers importateurs chaque année, elle en acquiert, tout de même, régulièrement 5.000 à 6.000 tonnes chaque année, note EastFruit. En 2023, ce pays a importé un total de 5.500 tonnes.