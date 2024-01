Myrtilles, framboises, et très habituelles fraises: les si fragiles et très acidulées baies fraîches du Maroc, à la conquête des marchés moyen-orientaux

Au cours des toutes dernières saisons agricoles de la culture sous serres de framboises et de myrtilles, cette filière a crû chaque année, en moyenne, de 64% en ce qui concerne les exportations de ces baies à destination des pays du Moyen-Orient, une région désormais stratégique pour ces cultures, qui vient s’ajouter à des marchés dits«traditionnels», ceux des consommateurs de pays de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

Sur les premiers mois de la campagne 2023-2024, c’est un nouveau record qui se dessine, avec un total de 127 tonnes de ces baies, qui ont été livrés à différents marchés de pays du Golfe persique, explique le magazine AgriMaroc.

Pour le média spécialisé, «cependant, l’apogée de la saison d’approvisionnement reste à venir, prévue entre janvier et mars, avec une diminution attendue en mai».

Parmi les baies qui sont exportées depuis le Maroc, les myrtilles cultivées sous serres occupent une place privilégiée, et ont représenté plus de 40% des 8.000 tonnes de ces exportations marocaines vers les pays du Moyen-Orient, pour la seule saison 2022-2023.

C’est là un «succès retentissant», explique AgriMaroc, car pour la première fois, les myrtilles cultivées au Maroc sont devenues les baies les plus exportées vers les pays du Golfe persique.

Un essor impressionnant, commente le magazine, «avec des expéditions multipliées par plus de 30, depuis la campagne de commercialisation 2018-2019».

Dans le même ordre d’idées, les fraises, elles, se sont retrouvées à être cinq fois plus exportées vers ces pays, alors que les exportations de framboises marocaines ont plus que quadruplé, sur le même laps de temps.

Quant aux exportations d’autres baies, principalement des mûres, quant à elles cueillies dans des arbres, leurs quantités exportées restent encore très modestes, et n’ont pas excédé un total de 130 tonnes, en ce qui concerne la campagne agricole de la saison 2022-2023.

AgriMaroc précise aussi que «depuis la campagne de commercialisation [de la saison agricole] 2020-2021, les Émirats arabes unis [EAU] se sont établis en tant que principale destination des baies marocaines au Moyen-Orient, recevant plus de la moitié des volumes d’exportation à la fin de la dernière campagne de commercialisation [de] 2022-2023. D’autres marchés-clés comprennent le Qatar et l’Arabie Saoudite, ce pays ayant vu les exportations marocaines [se retrouver à être multipliées par 60] depuis 2018-2019 (...). Des quantités, moindres, de baies marocaines ont également [été exportées] vers le Koweït, Bahreïn, la Jordanie et Oman».

Dans le Golfe persique, ce sont deux pays qui dominent les exportations de ce marché: l’Arabie saoudite et les EAU, les autres pays de la région bénéficiant de quantités importées nettement inférieures.

En ce qui concerne le segment de la culture de myrtilles, l’agriculture marocaine est confrontée à la concurrence féroce des Pays-Bas, des États-Unis, ainsi que de différents pays de l’hémisphère sud: l’Afrique du Sud, le Pérou, et le Chili, dont les acteurs de cette filière ciblent eux aussi les pays du Golfe.

Enfin, pour cette filière de l’agriculture marocaine, en ce qui concerne le marché de l’exportation des très banales fraises, l’Égypte et certains pays de l’Union européenne sont des concurrents de taille, alors qu’en Amérique du Sud, sur le seul segment des exportations de framboises, le Mexique reste un sérieux concurrent.