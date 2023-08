Exportations agricoles: comment le Maroc s’est imposé sur le marché mondial

Fruits et légumes.

7,1 milliards de dollars: c’est le chiffre d’affaires cumulé des exportations marocaines de fruits et de baies au cours de la période 2018-2022.

Pour les légumes, les revenus ont augmenté de près des deux tiers pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Autant dire que le Maroc a su «conquérir une place de choix sur la scène mondiale en tant que fournisseur de produits agricoles de premier plan», écrit La Vie Éco.

Selon l’hebdomadaire, les fruits et les légumes du Maroc ont manifestement la cote sur le marché international, preuve en est, la performance réalisée en 2022.

Cette année-là, une croissance significative a été enregistrée dans les exportations agricoles et agro-alimentaires au Maroc, atteignant un total de 83,2 milliards de dirhams à fin décembre 2022, contre 69,9 milliards de dirhams l’année précédente.

Selon le portail spécialisé «East Fruit», les revenus provenant des exportations de fruits et des baies se sont élevés à 7,1 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

Ces produits sont commercialisés dans 122 pays, notamment en France, au Royaume Uni, en Russie et en Espagne. Ce dernier pays est le plus grand importateur de fruits et de baies du Maroc, représentant environ 27% des exportations totales du Maroc.

D’après La Vie Éco, l’Espagne importe principalement des myrtilles, des framboises, des avocats, des pastèques et des fraises.

L’hebdo précise qu’une partie de ces volumes est ensuite exportée par les commerçants espagnols, ce qui prolonge leur propre saison d’exportation.

L’année dernière, le Maroc a été le quatrième plus grand fournisseur de cette catégorie de l’Espagne avec une part de 15% dans les importations totales de l’Espagne.

Quant à la France, les exportations marocaines de fruits et de baies totalisent 1,2 milliard de dollars entre 2018 et 2022, soit 17% des revenus totaux.

Le Maroc se classe en cinquième position parmi les principaux fournisseurs de fruits et de baies à la France, avec une demande particulièrement élevée pour les pastèques, les melons, les mandarines, les avocats, les framboises et les myrtilles.