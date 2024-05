Midelt: un responsable du PJD poursuivi pour blanchiment d’argent

La chambre chargée des crimes financiers au sein du tribunal de Fès s’apprête à entamer le procès de l’ancien président PJDiste de la commune de Midelt, Abdelaziz El Fadili, ainsi que quatre de ses collaborateurs. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent et de dilapidation de deniers publics lorsqu’ils assumaient des responsabilités.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 17 mai, expliquant que la première audience est prévue pour le 26 juin prochain. La même source ajoute que parmi les personnes poursuivies, trois étaient vice-président de l’ancien président de la commune, dont deux représentent le PAM et un le RNI.

Toujours d’après Al Akhbar, en parallèle à cette action judiciaire, le parquet a ordonné à la police judiciaire de mener une autre enquête concernant cette fois-ci les biens appartenant aux accusés. Cela vient en application des dispositions réglementaires en vigueur et qui imposent la saisie des biens financés par l’argent blanchi. Une fois listés, ces biens seront analysés afin de déterminer s’ils ont un quelconque lien avec les crimes financiers qui sont reprochés aux accusés.

En attendant, Al Akhbar rappelle qu’Abdelaziz El Fadili et ses anciens collaborateurs ont été poursuivis par le parquet après les résultats d’une enquête qui a révélé d’importants dysfonctionnements financiers au sein de la commune qu’il avait présidée. Après plusieurs audiences et interrogatoires, il a finalement été décidé de les poursuivre pour dilapidation de fonds publics et faux sur des écrits publics. Néanmoins, les poursuites enclenchées l’ont été en maintenant les prévenus en liberté provisoire en contrepartie de cautions, et ce afin de pouvoir continuer l’enquête.

Comme le précise également le quotidien, le tribunal administratif de Meknès avait préalablement décidé de relever de leurs fonctions à la commune les quatre accusés, et ce, suite à un rapport élaboré par l’Inspection générale de l’administration territoriale. Ce dernier faisait aussi état d’importants dysfonctionnements financiers à la commune de Midelt. C’est ce sur quoi les prévenus seront jugés à partir du 26 juin prochain.