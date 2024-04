Fruits et légumes: les exportations marocaines vers l’Espagne en hausse de 45% en janvier

Le Maroc continue de renforcer sa position de premier fournisseur hors Union européenne (UE) de l’Espagne en fruits et légumes. En janvier dernier, les exportations marocaines vers le marché espagnol ont ainsi progressé de 45% par rapport à janvier 2023, s’élevant à 134 millions d’euros (environ 1,43 milliards de dirhams), selon des statistiques publiées par la Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (FEPEX). En volume, ces exportations ont totalisé 57.534 tonnes, en croissance de 31% sur un an.

La France reste toutefois le premier fournisseur du marché espagnol en fruits et légumes, avec un volume de 110.448 tonnes en janvier 2024, en augmentation annuelle de 11%, pour une valeur de 50 millions d’euros (+15%), selon les données publiées par la FEPEX.

Totalisant une valeur de 390 millions d’euros, en hausse de 26% en variation annuelle, les importations espagnoles de fruits et légumes en janvier 2024 provenaient à 67% de pays hors UE, pour une valeur de 261 millions d’euros. En volume, elles se sont élevées à 345.195 tonnes sur la même période (en progression annuelle de 11%), dont la moitié est sourcée de pays hors-UE.

Tomate : la concurrence marocaine inquiète

Par ailleurs, l’impact de la «concurrence croissante du Maroc sur la production communautaire» fera partie des principaux sujets débattus par le groupe de contact sur la tomate, composé de représentants français, italiens et espagnols, et qui se réunit ce mardi 16 avril à Almeria, en Espagne, indique la FEPEX sur son site.

Les exportations marocaines de tomates vers le marché communautaire se sont accrues de 51% au cours de la dernière décennie, selon les données Eurostat citées par la FEPEX, passant d’environ 326.000 tonnes en 2013 à plus de 491.000 tonnes en 2023. Les importations de tomates de l’UE en provenance de pays tiers se sont élevées globalement à 802.845 tonnes en 2023.