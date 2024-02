Exportations marocaines des fruits et légumes: le Royaume-Uni est le marché le plus important, la Pologne celui à la croissance la plus rapide

Quels sont les marchés les plus importants pour les fruits et légumes marocains? Les experts du site spécialisé EastFruit ont analysé le rythme des exportations marocaines parmi les 20 plus grands marchés au cours des 5 dernières années. Et les résultats de cette analyse ont été qualifiés de «surprenants».

Il ressort, en effet, de cette analyse que la Pologne est le leader en termes de taux de croissance de ces exportations. Au cours des 5 dernières années, les exportateurs du Maroc ont augmenté leurs expéditions de légumes et de fruits vers la Pologne à une moyenne annuelle de 67%! Certes, la part de la Pologne dans ces exportations reste faible, à environ 1%, mais leur croissance est «impressionnante», commente le site.

Parmi les principaux produits que le Maroc fournit à la Pologne figurent les tomates de serre, les myrtilles fraîches et les framboises fraîches ou surgelées. Les livraisons de mandarines, de pastèques et d’avocats marocains vers la Pologne augmentent également «assez rapidement», relève EastFruit.

L’analyse montre surtout que le Royaume-Uni reste «clairement» le marché numéro 1 en termes d’augmentation absolue des revenus d’exportation marocaine des légumes et des fruits, avec 110 millions de dollars chaque année, en hausse de 43% sur les cinq dernières années.

Baisse des exportations vers la Russie

Il en ressort aussi que parmi les pays géographiquement les plus éloignés du Maroc, le Canada se démarque clairement. Ce pays augmente ses importations en provenance du Maroc de 21%, ou 18 millions de dollars chaque année, entrant ainsi dans le top 7 des marchés les plus importants pour les fruits et légumes marocains. Le Canada achète du Maroc des clémentines, mandarines et autres agrumes, ainsi que des fraises surgelées et même des bleuets frais!

En revanche, cette analyse note que parmi les 20 plus grands marchés de vente, un seul, à savoir la Russie, a affiché une forte baisse. En outre, une légère diminution des exportations de légumes et de fruits a été constatée à destination de l’Arabie saoudite et du Qatar, ajoute EastFruit.