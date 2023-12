Fruits et légumes: la France et le Maroc en tête des exportations vers l’Espagne

Le paysage des importations des fruits et légumes en Espagne connaît actuellement des changements significatifs, avec la France et le Maroc émergeant en tant qu’acteurs dominants.. DR

Une analyse approfondie des données fournies par la Fédération espagnole des associations de producteurs et exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX), révèle des tendances intéressantes et des implications pour le marché espagnol. Ainsi, la France maintient sa position en tant que principal fournisseur de fruits et légumes de l’Espagne en termes de volume. Jusqu’en septembre 2023, l’Espagne a importé 629 632 tonnes de produits de ce voisin européen, représentant toutefois une baisse de 7% par rapport à la même période en 2022.

Malgré cette diminution en quantité, la valeur de ces importations a grimpé de manière notable, atteignant 308 millions d’euros, soit une augmentation de 31%. Cette augmentation en valeur laisse présager une appréciation significative du prix des produits français sur le marché espagnol, indique la plateforme d’information spécialisée Agri Maroc dans son édition électronique.

Le Maroc se positionne en tant que principal fournisseur en valeur, avec des importations atteignant 664 millions d’euros. Bien que les volumes importés du Maroc soient inférieurs à ceux de la France, avec 339 476 tonnes, la valeur plus élevée indique une concentration sur des produits ayant une valeur marchande plus élevée ou une structure de prix plus élevée. A noter que le Royaume a également enregistré des baisses, tant en volume (21%) qu’en valeur (7%) de ses exportations vers l’Espagne.

«Outre la France et le Maroc, d’autres pays jouent un rôle crucial sur le marché d’importation espagnol. Le Costa Rica se positionne en tant que troisième fournisseur le plus important, avec des augmentations notables en volume (15%) et en valeur (20%). Le Portugal et le Pérou affichent également des tendances de croissance significatives dans les deux paramètres. Les Pays-Bas, quant à eux, ont enregistré des augmentations considérables en volume et en valeur, consolidant ainsi leur présence sur le marché espagnol», lit-on.

La situation générale du marché espagnol d’importation de fruits et légumes frais jusqu’en septembre 2023 montre une croissance soutenue. Avec un total de 3 045 268 tonnes importées, soit une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente, la valeur des importations a augmenté de manière encore plus significative, atteignant 3,272 millions d’euros, soit une augmentation de 21%, selon le rapport de la FEPEX.