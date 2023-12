Exportations de fruits et légumes: CMA CGM lance une ligne saisonnière reliant le Maroc à l’Amérique du Nord

La compagnie maritime CMA CGM annonce le lancement d’une nouvelle ligne saisonnière dénommée «NAMEX» et dédiée aux exportations de fruits et légumes depuis le Maroc vers l’Amérique du Nord. Cette ligne maritime proposera une rotation entre le port Tanger Med et plusieurs ports au Canada (Halifax) et aux États-Unis (New York, Philadelphie, Norfolk, Savannah et Charleston), à bord du porte-conteneurs «CMA CGM Chile», avec un départ de Tanger Med le 9 janvier 2024.

Le temps de transit express entre Tanger-Halifax est fixé à 7 jours, et à 13 jours entre Tanger et Philadelphie. Des solutions intermodales pour la livraison en train en 3-4 jours depuis Halifax vers Toronto sont également évoquées.

CMA CGM présente également cette nouvelle ligne saisonnière comme une «nouvelle opportunité de connexion entre le hub de Tanger et l’Asie du Sud-Est pour le transport de marchandises à destination de l’Afrique et de la Méditerranée».

D’après le transporteur, le porte-conteneurs «CMA CGM Chile» propose plusieurs solutions technologiques comme la «Climative controlled atmosphere», permettant de «conserver une atmosphère optimale dans le conteneur reefer», et des conteneurs frigorifiques connectés («Smart reefer») autorisant le suivi des conditions de transport des marchandises.