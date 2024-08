Myrtilles fraîches: le Maroc établit un nouveau record à l’export

Le succès des myrtilles fraîches marocaines sur le marché international ne cesse de se confirmer. Au cours de la saison 2023-2024 (de juillet 2023 à juin 2024), le Maroc a exporté 67.300 tonnes de ces fruits rouges, soit une augmentation de 25% par rapport à la saison précédente, révèle la plateforme spécialisée EastFruit.

Si les importations espagnoles ne représentent plus que 30% des exportations marocaines de myrtilles fraîches (contre 80% un an plus tôt), le Royaume ibérique reste toujours le premier client du Maroc, avec un volume de 20.100 tonnes, en hausse de 11% sur un an.

En dehors du marché ibérique, les myrtilles fraîches marocaines (principalement produites dans les régions du Loukkos, d’Agadir et de Dakhla) ont également augmenté leurs ventes dans d’autres pays européens, dont le Royaume-Uni (14.600 tonnes, en hausse de 30%), les Pays-Bas (14.500 tonnes, +42%), l’Allemagne (4.300 tonnes, +25%), et la France (3.900 tonnes, +19%).

Progression au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie

Il en est de même pour les marchés du Moyen-Orient, région où le volume exporté a atteint les 1.800 tonnes, «avec pour principaux acheteurs les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn», souligne EastFruit. Même l’Amérique du Nord, pourtant première zone mondiale de production de ces fruits, ne résiste pas au goût des myrtilles fraîches marocaines: les exportations ont augmenté à 900 tonnes vers le Canada, et à 360 tonnes vers les États-Unis.

EastFruit précise en outre que le Maroc figure actuellement parmi les cinq plus grands fournisseurs des marchés d’Asie du Sud-Est, notamment Hong Kong, Singapour et la Malaisie. En janvier dernier, la même source avait révélé que les exportations de myrtilles fraîches marocaines vers cette région (hors Vietnam) avaient atteint, à fin novembre 2023, un volume record de 1.400 tonnes, en progression de près de 50% par rapport à l’ensemble de l’année 2022.

L’augmentation des ventes de myrtilles fraîches marocaines ne fait que confirmer une tendance haussière observée au cours des dernières années. Des records successifs à l’export qui avaient placé le Maroc au rang de quatrième exportateur mondial en 2022, avec 53.000 tonnes écoulées, derrière le Pérou (277.000 tonnes), le Chili (105.000 tonnes) et l’Espagne (87.000 tonnes).