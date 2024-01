Exportations: les myrtilles marocaines confirment leur succès en Asie du Sud-Est

Le Maroc a consolidé sa position sur le marché des myrtilles fraîches en Asie du Sud-Est en 2023. Selon le site spécialisé EastFruit, «les exportateurs marocains de myrtilles ont non seulement battu leur précédent record d’expéditions vers cette région, mais ils ont également augmenté le nombre de pays importateurs de leurs baies», souligne le site.

Ainsi, au cours des onze premiers mois 2023, le Royaume a écoulé sur ce marché, hors Vietnam, 1.400 tonnes de myrtilles fraîches, soit près de 50% de plus que sur l’ensemble de l’année 2022. «Étant donné que la haute saison des exportations marocaines de myrtilles vers cette région commence généralement en décembre, le résultat final de 2023 devrait être encore plus impressionnant», note EastFruit.

Par pays, les myrtilles fraîches marocaines sont exportées principalement vers Hong Kong, Singapour et la Malaisie, qui ont attiré environ 96% des exportations du Maroc au cours des onze premiers mois de 2023. D’autres marchés de la région ont également affiché une importante croissance. C’est le cas de Thaïlande dont les importations de myrtilles marocaines ont presque triplé à 30 tonnes. Le Maroc a également ciblé le marché indonésien en envoyant un lot d’essai de 720 kg.

En plus du Maroc, d’autres pays ont nettement amélioré leurs exportations de myrtilles vers l’Asie du Sud-Est, tels que l’Australie, le Zimbabwe, leader mondial en matière de taux de croissance des exportations, et la Chine, qui serait le leader mondial en matière de superficie cultivée.

Par ailleurs, l’Asie du Sud-Est est l’une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide en termes d’importations de baies fraîches, selon EastFruit, qui lie cette situation à la fois à l’augmentation des revenus de la classe moyenne dans de nombreux pays de la région et au grand nombre de touristes et d’expatriés qui apportent leurs habitudes de consommation sur le marché local.

La croissance future de la consommation de baies fraîches en Asie du Sud-Est sera également soutenue par le fort taux de développement de l’économie locale, qui sera inférieur à seulement ceux de l’Inde et de la Chine en 2023-2024, selon le Fonds monétaire international.