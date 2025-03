Rabat: les commerçants déplorent le retard dans l’ouverture du marché de gros des fruits et légumes

Malgré l’achèvement des travaux, le nouveau marché de gros des fruits et légumes de la région de Rabat-Salé, destiné à approvisionner notamment les villes de Rabat, Salé et Témara, et censé remplacer l’actuel marché de gros situé dans le quartier Akkari à Rabat, n’a toujours pas ouvert ses portes.

Aucune date officielle n’a été annoncée par les autorités compétentes. Cette incertitude persistante quant à l’ouverture de cette infrastructure de nouvelle génération alimente les spéculations et attise la colère des commerçants et des citoyens de la région, rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 18 mars. Pourtant, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avait déclaré au Parlement que les travaux de ce nouveau marché de gros étaient achevés, précisant que cette nouvelle plateforme disposait de toutes les infrastructures répondant aux attentes et aux exigences du secteur.

Selon Al Akhbar, les commerçants de l’actuel marché de gros de Rabat-Salé critiquent le retard dans l’ouverture du nouveau marché, censé offrir une plateforme moderne et performante pour la distribution des fruits et légumes au niveau des villes de Rabat et Salé. Ce retard a également ravivé les revendications des commerçants de Salé, qui s’étaient opposés au transfert du marché de gros des fruits et légumes de leur ville vers Rabat.

Dans l’attente de l’ouverture officielle de ce nouveau marché, «les commerçants de l’actuel marché de gros d’Akkari ne cessent de dénoncer les dysfonctionnements qui affectent l’infrastructure actuelle, dont les précédents conseils élus de la capitale seraient responsables», indiquent les sources d’Al Akhbar.

Le quotidien précise également que «certains élus étaient impliqués dans la mauvaise gestion de ce complexe socio-économique, où certaines infrastructures sont aujourd’hui en état de délabrement avancé, représentant un danger pour les visiteurs et les commerçants».