Tanger: voici où en sont les travaux de reconversion et de réhabilitation de l’ancien marché de gros

Dernière ligne droite pour les travaux de réhabilitation de l’ancien marché de gros de Tanger. Situé dans le quartier d’Aouama, cet espace emblématique sera reconverti en parc d’expositions.

S’étendant sur plus de 2,5 hectares, l’ancien marché de gros laissera donc place à un complexe moderne et polyvalent. Le site comprendra des ateliers dédiés aux arts vivants, un espace d’orientation et d’information, une tente pour des spectacles de cirque, des salles de conférences, ainsi qu’un espace de projection équipé d’un écran géant. Un aménagement qui permettra notamment la diffusion des matchs de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030.

Avec un budget avoisinant les 63 millions de dirhams, ce projet est financé dans le cadre d’une convention de partenariat impliquant plusieurs acteurs institutionnels. Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la Commune de Tanger y contribuent chacun à hauteur de 30 millions de dirhams (MDH), tandis que l’Agence pour la promotion et le développement du Nord apporte une enveloppe de 3 MDH.

À l'intérieur de l’ancien marché de gros de Tanger. (S.Kadry/Le360). سعيد قدري