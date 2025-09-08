Pastèques: les exportations marocaines vers l’UE bondissent de plus de 53%

Les exportations marocaines de pastèque vers l’Union européenne (UE) ont connu une progression spectaculaire au premier semestre 2025, contrastant fortement avec la chute enregistrée par l’Espagne, son principal concurrent.

Selon des données publiées par le site spécialisé Hortoinfo, basées sur les statistiques d’Euroestacom (ICEX-Eurostat), le Maroc a vendu 130.600 tonnes de pastèques aux pays membres de l’UE entre janvier et juin 2025, soit une hausse de 53,49% par rapport à la même période de 2024.

L’Espagne en recul, le Maroc gagne du terrain

Malgré ce repli, l’Espagne conserve la première place des fournisseurs de l’UE avec 150.550 tonnes de pastèques, ce qui représente 21,85% du marché. Cependant, ce chiffre traduit une baisse de 42,47% par rapport à l’an dernier, soit plus de 111.000 tonnes perdues.

Le Maroc, de son côté, capte désormais près de 19% du marché européen, renforçant sa position de deuxième fournisseur.

Ventes de pastèque dans l’UE, 1er semestre 2025

Pays Tonnes 2025 % total Valeur 2025 (M€) Tonnes 2024 Var. Tonnes % Espagne 150.549 21,85 153,3 261.671 -42,47 Maroc 130.602 18,95 162,4 85.087 53,49 Pays-Bas 65.014 9,44 76,7 79.363 -18,08 Turquie 44.040 6,39 21,2 42.043 4,75 Allemagne 37.931 5,50 40,7 63.312 -40,09 Italie 36.141 5,25 31,0 92.404 -60,89 Grèce 35.768 5,19 23,7 74.123 -51,74 Costa Rica 34.876 5,06 41,9 39.253 -11,15 Mauritanie 34.635 5,03 37,1 27.055 28,01 Brésil 32.073 4,65 25,4 19.255 66,60 Autres 87.405 12,69 67,1 115.186 -24,12 TOTAL 689.032 100 680,5 898.752 -23,33

Derrière l’Espagne et le Maroc, les Pays-Bas occupent la troisième place avec 65.010 tonnes, en baisse de 18,08%. Il s’agit en grande partie de réexportations, le pays n’étant pas un grand producteur.

La Turquie se hisse à la quatrième position avec 44.040 tonnes, en légère progression de 4,75% par rapport à 2024.

Des revenus en hausse pour le Maroc

En valeur, les exportations marocaines ont généré 162,43 millions d’euros, soit davantage que celles de l’Espagne (153,27 millions d’euros), grâce à un prix moyen plus élevé de 1,24 €/kg contre 1,02 €/kg pour les pastèques espagnoles. Le différentiel de prix s’explique notamment par une demande accrue pour la pastèque marocaine, perçue comme plus qualitative sur certains marchés.

Un triomphe à l’export, une durabilité en question

Le repli spectaculaire de l’Espagne (-42%) traduit l’impact des épisodes de sécheresse et des restrictions hydriques imposées à l’agriculture andalouse. Le Maroc, lui aussi confronté à un stress hydrique, parvient pour l’instant à maintenir sa productivité en adaptant ses surfaces et en investissant dans des techniques d’irrigation plus économes.

Cette dynamique confirme le Maroc comme un acteur incontournable du marché européen des fruits d’été. Toutefois, elle pose aussi un défi interne: comment concilier succès à l’export et gestion durable des ressources en eau, dans un contexte où la culture de la pastèque est régulièrement critiquée au niveau national pour sa forte consommation hydrique.