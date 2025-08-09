Pastèques: en dix ans, le Maroc a augmenté ses exportations de 155% vers la France

Entre 2015 et 2024, le Maroc a fortement augmenté ses exportations de pastèques vers la France. Selon les données de Comtrade (ONU) analysées par le site spécialisé Hortoinfo, elles ont bondi de 155 % en dix ans, passant de 23.960 tonnes en 2015 à 61.130 tonnes en 2024.

Le Maroc est ainsi le deuxième fournisseur de pastèques de l’Hexagone, derrière l’Espagne qui est, toutefois, en perte de terrain puisque ses expéditions n’ont progressé que de 4,87%, de 95.340 tonnes à 99.980 tonnes sur la période. En troisième position se trouve l’Italie avec 19.450 tonnes.

Un marché mondial en expansion

En 2024, le marché mondial de la pastèque a représenté 3,91 millions de tonnes importées, pour une valeur totale de 2,26 milliards d’euros. Le prix moyen payé à l’échelle internationale s’est établi à 0,58 €/kg.

La France, qui a importé 201.270 tonnes (soit 5,15% du total mondial), a payé ses pastèques à un prix moyen de 0,78 €/kg, se classant parmi les acheteurs offrant les tarifs les plus élevés après la Suède (0,82 €/kg), le Royaume-Uni (0,81 €/kg) et l’Autriche (0,80 €/kg).

Les grands importateurs

Les États-Unis dominent largement le marché avec 808.450 tonnes importées en 2024, soit 20,67% du total mondial, devant l’Allemagne (474.340 tonnes, 12,13%) et le Canada (246.000 tonnes, 6,29%).

La France se classe au sixième rang mondial des importateurs, derrière la Pologne mais devant le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Sur dix ans, les importations françaises de pastèques ont progressé de 34,19%. Parmi les hausses les plus spectaculaires figurent celles de la Russie (+621,9%) et de la Pologne (+79,43%).

Les principaux importateurs de pastèques en 2024 (en tonnes)

Pays Volume % du total États-Unis 808.448 20,67 Allemagne 474.338 12,13 Canada 246.001 6,29 Chine 216.191 5,53 Pologne 204.672 5,23 France 201.273 5,15 Royaume-Uni 193.144 4,94 Pays-Bas 185.158 4,73 Russie 112.161 2,87 République Tchèque 97.949 2,50 Espagne 78.675 2,01 Autriche 69.928 1,79 Portugal 53.186 1,36 Koweït 51.525 1,32 Suède 48.757 1,25 Autres 869.029 22,22 TOTAL 3.910.435 100,00

Cette montée en puissance reflète non seulement la compétitivité des producteurs marocains, mais aussi les efforts déployés pour renforcer leur présence sur le marché européen, notamment via des récoltes précoces et des circuits logistiques optimisés.

Sécheresse et restrictions freinent la production

Toutefois, en 2024, les exportations marocaines de pastèques ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2017, avec seulement 113.500 tonnes expédiées entre janvier et octobre, soit moins de la moitié du volume de 2023 (249.000 tonnes) pour une valeur d’environ 96 millions de dollars.

Cette baisse, liée à une sécheresse persistante et à des restrictions de culture dans plusieurs régions, a fait sortir le Maroc du top 10 mondial des exportateurs, alors qu’il figurait encore parmi les cinq premiers entre 2020 et 2023.

Vers l’Union européenne, les ventes ont reculé de 50,31% au premier semestre 2024, tombant à 85.090 tonnes (74,72 M€ ; 0,88 €/kg).

Malgré cela, le Maroc reste le deuxième fournisseur de l’UE derrière l’Espagne. En 2023, il représentait 65,35% des importations espagnoles (78.500 tonnes) et plus de 45% des importations françaises (121.910 tonnes).