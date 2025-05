Malgré le manque d’eau, la culture de la pastèque à Doukkala affiche des résultats impressionnants

Dans la région d’Ouled Amrane, à Doukkala, plusieurs agriculteurs continuent d’enregistrer des résultats positifs dans la culture de la pastèque, qui devrait arriver sur les marchés marocains d’ici un mois et demi au plus tard.

Ces terres, malgré la sécheresse persistante depuis sept ans, connaissent une croissance notable de cette culture grâce à l’utilisation du système de goutte-à-goutte. Cette technique permet d’économiser l’eau et aide les agriculteurs à mieux gérer leurs cultures, suivant les recommandations du conseil agricole local, qui œuvre activement à sensibiliser les agriculteurs à la nécessité de préserver les ressources hydriques et de les utiliser de manière responsable. Objectif: que cette gestion profite à la fois aux agriculteurs et à la population de manière efficace.

La pastèque de Doukkala jouit d’une excellente réputation sur les marchés nationaux, grâce à une qualité qui pousse de nombreux Marocains à la privilégier parmi les fruits d’été.

La région d’Ouled Amrane abrite de nombreuses exploitations agricoles dédiées à la culture de la pastèque. Malgré les besoins en eau importants de ce fruit, les agriculteurs font preuve d’ingéniosité pour respecter les normes nationales en matière de gestion de l’eau et de suivi technique, assurant ainsi des conditions de culture saines. Cela a un impact positif sur les récoltes, qui deviennent plus abondantes en termes de rendement.