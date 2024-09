Pastèques: les exportations marocaines vers l’UE en baisse de 50% au premier semestre 2024

Les exportations marocaines de pastèques vers les marchés de l’Union européenne (UE) ont atteint 85.090 tonnes au cours des six premiers mois de 2024, soit une part de marché de 13,34%. Elles ont été divisées par deux (-50,31%) par rapport à la même période de l’année dernière, rapporte le site spécialisé Hortoinfo, citant les données du service statistique Euroestacom (ICEX-Eurostat).

Le Maroc se classe ainsi deuxième fournisseur des marchés communautaires en pastèques, derrière l’Espagne et devant les Pays-Bas et la Turquie. Entre janvier et juin 2024, les exportations espagnoles se sont chiffrées à 149.630 tonnes, en net repli (-51,81%) sur un an, mais avec une part de marché de 23,46%.

Ces données montrent également que les importations des États membres de l’UE de ce fruit à fin juin dernier se sont élevées globalement à 637.820 tonnes, en recul de 34,59%, pour une valeur de 534,09 millions d’euros et un prix moyen de 0,84 euro le kilo. Peu de pays ont pu échapper à cette baisse. Il s’agit notamment du Costa Rica, qui augmenté ses ventes de pastèques sur ces marchés de 20,39%, et du Sénégal (+14,61%).

En termes de revenus, le Maroc est relégué à la troisième place, derrière l’Espagne et les Pays-Bas. La valeur des ventes de pastèques marocaines dans l’UE au premier semestre 2024 a atteint 74,72 millions d’euros, avec un prix moyen de 0,88 euro le kilo.

Pour l’Espagne, ses exportations lui ont rapporté 133,04 millions d’euros, à un prix moyen de 0,89 euro le kilo et pour les Pays-Bas 77,55 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,12 euro le kilo. Les pastèques hollandaises étant les plus chères parmi les dix pays qui ont vendu le plus grand volume de pastèques dans l’UE entre janvier et juin 2024.