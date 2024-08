Agriculture: une récolte prometteuse en avocats, malgré la sécheresse

En dépit d’une sécheresse sévère, la campagne 2024-2025 de production d’avocats au Maroc s’annonce bien, indique Les Inspirations Éco, qui cite des producteurs.

Les prévisions pour cette campagne restent prometteuses, bien que les subventions à l’irrigation aient été suspendues pour cette saison, en raison du stress hydrique.

«Les producteurs s’attendent ainsi à une production qui pourrait atteindre entre 80.000 et 90.000 tonnes d’avocats, soit plus que les 60.000 tonnes récoltées la saison dernière, qui était déjà un record. En dehors du volume important, la qualité serait, paraît-il, meilleure notamment en termes de calibre», écrit le quotidien.

Ce progrès est dû à des conditions climatiques favorisant la floraison des avocatiers.

Ainsi, malgré des vents chauds enregistrés en cette période, les plants n’ont pas été impactés. Pour le calibre des fruits, celui de la prochaine saison s’annonce meilleur, car les producteurs ont pris les mesures nécessaires pour éviter les couacs rencontrés au cours de la campagne précédente.

En effet, ils avaient été confrontés à des difficultés à cause de l’abondance d’avocats de petits calibres résultant d’une forte densité de fruits par arbre.

C’est ainsi qu’ils ont prévu une concentration de calibres 16, 18 et 20 pour cette saison.

Toutefois, en termes de superficie, celle-ci n’a pas fortement augmenté comparativement à la saison précédente, et se situe aux environs de 10.000 hectares.

Selon Les Inspirations Éco, «la cueillette des avocats verts devrait débuter entre les 38e et 39e semaines de l’année, soit entre le 16 et le 29 septembre. Pour ce qui est de la variété Hass, plus tardive, elle sera prête à être récoltée entre le 21 et le 27 octobre, soit pendant la semaine 43».

Pour les producteurs, le défi est de maintenir cette dynamique positive tout en s’adaptant à un environnement économique et écologique de plus en plus contraignant.

Mais pour l’heure, la tendance est à l’optimisme, avec une campagne 2024-2025 qui s’annonce record, en termes de production.

Avec ces perspectives, le Maroc continue de consolider sa place sur le marché mondial de l’avocat.

De juillet 2023 à janvier 2024, le Royaume a franchi un jalon significatif en exportant près de 40.000 tonnes d’avocats, ce qui a permis de générer des recettes de près de 120 millions de dollars.